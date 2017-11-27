28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Съезд ученых Беларуси пройдет 12-13 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

В съезде примут участие 2,1 тыс. делегатов из всех регионов страны. Ожидается приезд известных ученых Союзного государства, СНГ, ведущих зарубежных академий наук, мировых научно-исследовательских организаций и центров.

В первый день работы съезда делегаты и приглашенные будут работать по девяти секциям, посвященным основным направлениям развития науки и международному сотрудничеству. Предусмотрена организация молодежной секции. Работа секций будет проходить в организациях НАН Беларуси, а также в организациях других министерств и ведомств. На съезде будут работать следующие секции: "Физика и информатика в технологиях будущего" (место проведения - Институт физики НАН), "Технические науки - Индустрия 4.0" (БНТУ), "Современная химия и рациональное природопользование" (БГУ), "Современные биотехнологии" (Институт экспериментальной ботаники НАН); "Медицинские и фармацевтические науки" (Белорусская медицинская академия последипломного образования), "Отечественная гуманитаристика - обществу" (Президиум НАН Беларуси); "Инновационный агропромышленный комплекс" (НПЦ НАН по механизации сельского хозяйства); "Молодежь и новые горизонты науки" (Лицей БГУ), "Международное научное взаимодействие на современном этапе" (Президиум НАН Беларуси). Во время работы последней секции состоится заседание Совета Международной ассоциации академий наук (МААН) и заседание Консультативного совета по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий при МААН.

Пленарное заседание пройдет 13 декабря. Ключевым документом, который будет вынесен на II Съезд ученых Беларуси, станет проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040". В настоящее время данный проект проходит общественное обсуждение. В стратегии определены приоритеты долгосрочного развития науки и технологий, а также комплекс инструментов совершенствования научно-технической сферы, которые обеспечат новое качество экономического роста Беларуси и выход в перспективе на мировой уровень по ряду направлений. Стратегия разработана учеными НАН Беларуси с учетом замечаний и предложений, поступивших от органов госуправления, рабочих групп и отдельных ученых. Предполагается, что благодаря реализации стратегии к 2040 году наукоемкость ВВП должна составить 3%, доля прорывных научных исследований и разработок - 30% в общем объеме, доля высокотехнологичных секторов в структуре экономики - 10%. В общем объеме производства промпредприятий 25% будет занимать инновационная продукция.

Проведение съезда станет итоговым мероприятием Года науки. На съезде будут определены основные и наиболее актуальные задачи и направления развития научной сферы, имеющие долгосрочный характер, в том числе расширение международного научно-технического сотрудничества и интеграция отечественной науки в мировое научное пространство, выработаны концепция долгосрочной научно-инновационной безопасности страны и генеральная стратегия развития и повышения роли отечественной науки в экономике, ее взаимодействия с реальным сектором, формирования эффективной национальной инновационной системы и поступательной реализации модели экономики знаний в Беларуси.

Сегодня в НАН Беларуси состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению II Съезда ученых Беларуси под руководством председателя Президиума НАН - заместителя председателя организационного комитета съезда Владимира Гусакова. На заседании подробно обсуждены вопросы готовности всех служб к проведению съезда, реализация и материально-техническое сопровождение мероприятий по проведению съезда, участие в нем представителей зарубежных научных организаций.-0-