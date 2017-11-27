|
В зоне отчуждения под Чернобылем сталкер из Беларуси упал с радиолокационной башни и погиб
28.11.2017 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Украинская полиция разбирается в обстоятельствах гибели 33-летнего белоруса в Чернобыльской зоне. По данным следствия, он с друзьями проник на территорию закрытого военного объекта и сорвался с радиолокационной башни. Об этом
В дежурную часть полиции в Чернобыльской области поступил звонок от мужчины: он сообщил о гибели своего друга-экстремала. Выяснилось, что два белоруса и девушка-россиянка незаконно проникли на закрытый военный объект «Чернобыль-2».
«Молодые люди, как и большинство незаконных туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от АЭС», — рассказали в пресс-службе полиции по Киевской области.
Мужчина сорвался с высоты 15 метров, прибывшие медики лишь констатировали его смерть. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) с квалификацией «несчастный случай».
В отношении остальных экстремалов составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 46−1 КоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности они заплатят штраф. Кроме того, подготовлены документы для сокращения срока их пребывания в Украине.
«Чернобылем-2» (по другому, Дуга № 1)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным полиции, экстремал в компании двух друзей хотел сделать впечатляющие снимки с огромной башни.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии