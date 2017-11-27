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В зоне отчуждения под Чернобылем сталкер из Беларуси упал с радиолокационной башни и погиб

28.11.2017 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Украинская полиция разбирается в обстоятельствах гибели 33-летнего белоруса в Чернобыльской зоне. По данным следствия, он с друзьями проник на территорию закрытого военного объекта и сорвался с радиолокационной башни. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.


Фото: Stanislav Polessky, chornobyl.com.ua

В дежурную часть полиции в Чернобыльской области поступил звонок от мужчины: он сообщил о гибели своего друга-экстремала. Выяснилось, что два белоруса и девушка-россиянка незаконно проникли на закрытый военный объект «Чернобыль-2».

«Молодые люди, как и большинство незаконных туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от АЭС», — рассказали в пресс-службе полиции по Киевской области.

Мужчина сорвался с высоты 15 метров, прибывшие медики лишь констатировали его смерть. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) с квалификацией «несчастный случай».

В отношении остальных экстремалов составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 46−1 КоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности они заплатят штраф. Кроме того, подготовлены документы для сокращения срока их пребывания в Украине.

«Чернобылем-2» (по другому, Дуга № 1) называют одну из станций советской радиолокационной системы, которая была предназначена для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. После аварии на атомной станции она была закрыта, а часть оборудования демонтирована. До 80-х оставалась секретным объектом. По некоторым оценкам, высота ее мачт достигает 230 метров, в длину — 460.


Фото: Олег Михайлович, wikimedia.org
 
 
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По данным полиции, экстремал в компании двух друзей хотел сделать впечатляющие снимки с огромной башни.

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