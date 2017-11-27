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Одноклассники и ЮНЕСКО дадут советы родителям
28.11.2017 16:31 — Новости Общества | БДГ
В Беларуси стартует совместный проект ЮНЕСКО, социальной сети Одноклассники и портала для родителей Ребенок.BY «Мама дорогая! Быть родителем подростка».
В прямом эфире специалисты и знаменитости проведут серию видеовстреч с пользователями и помогут найти совместные рецепты воспитания детей в период жизни, который не без оснований называют «трудным возрастом». Также в ОК появится специальное приложение-тест с советами по воспитанию подростков.
С 29 ноября по 22 декабря в
Кроме того, в Одноклассниках будет опубликовано специальное приложение, с помощью которого пользователи соцсети в игровой форме смогут проверить, насколько они владеют секретами воспитания детей в целом и подростков, в частности, и получить рекомендации от специалистов.
Видеовстречи будут проходить в прямом эфире, благодаря чему пользователи ОК смогут задавать вопросы участникам видеочата и даже предлагать темы для дальнейшей дискуссии. Первый эфир состоится уже 29 ноября в 19:00. Его тема — «Уже не ребенок, еще не взрослый». Речь пойдет о развитии подростков и осознании ими изменений в собственном теле. Как правильно строить доверительный разговор с дочерью или сыном на тему сексуальных отношений? От чего их нужно предостеречь, к чему подготовить? Эти вопросы пара ведущих обсудит с психологом Анной Мелешевич, педагогом и тренером Валентиной Шукан и звездной гостьей и мамой троих детей Ларисой Грибалевой.
Последующие эфиры состоятся 6, 13 и 22 декабря и будут посвящены следующим темам: «Возраст исканий и опытов: что делать, если подросток ведет себя вызывающе?», «Мотивация, личностный рост, самостоятельность и автономность», «Generation NET» (подростки и современные технологии).
Одноклассники регулярно поддерживают акции, посвященные важным социальным проблемам и организованные совместно с ООН и ЮНЕСКО. Среди наиболее значимых проектов — видеочаты с российскими звездами в поддержку Всемирного Дня борьбы со СПИДом и Всемирного Дня «Ноль дискриминации». Кроме того, в этом году в ОК прошел флешмоб #этонетакпросто, посвященный теме депрессии. А в ноябре этого года совместно со структурой «ООН-Женщины» социальная сеть на один день запустила технологию анонимного стриминга в приложении OK Live в поддержку Международного дня борьбы с насилием против женщин.
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В Беларуси стартует совместный проект ЮНЕСКО, социальной сети Одноклассники и портала для родителей Ребенок.BY «Мама дорогая! Быть родителем подростка».
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