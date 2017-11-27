Минская ГАИ планирует изменить систему велодвижения в городе

В Беларуси велосипедное движение развивается не только благодаря активности третьего сектора, но и отделений Госавтоинспекции областных городов. Об этом рассказал председатель правления «Минского велосипедного общества» Павел Горбунов во время проведения форума «Праровар», пишет « Зеленый портал ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Это удивляет многих наших коллег, но так оно и есть. Те проекты, которые были реализованы в эти годы, — это заслуга минского ГАИ. Концепция велодвижения была принята как раз благодаря им, — отмечает Павел Горбунов.

Инспектор ГУВД Мингорисполкома Дарья Бенько рассказала Зеленому порталу о текущем развитии велодвижения в белорусской столице.

— В 2011 году ГАИ Минска начало разработку концепции развития велосипедного движения в городе. И с целью реализации данной концепции нами был разработан проект, проходивший по проспекту Независимости — там была выделена велосипедная дорожка на тротуаре, в том числе велопереезды. На них велосипедистам разрешалось не спешиваться, двигаясь на разрешающий сигнал светофора. При этом на нерегулируемых пешеходных переходах велопереезды не обустраивались, и велосипедист должен был двигаться в соответствии с правилами дорожного движения, — рассказала Дарья Бенько.

Этот пилотный проект нашел поддержку среди минчан и гостей города, утверждает представительница ГУВД Мингорисполкома, поэтому «была разработана типовая схема по организации пересечения велодорожки с улицей с регулируемым и нерегулируемым движением».

— По опыту зарубежных стран, мы применили зеленую разметку — экспериментальную дорожную маркировку для размежевания велопереездов и дополнительного привлечения участников дорожного движения. Подобный подход к организации велосипедной активности позволил сэкономить часть бюджетных средств на обустройство велодорожек за счет существующей инфраструктуры города. И разделить велосипедные и пешеходные переходы, — отметила Дарья.

При этом по итогам изучения общественного мнения, ГАИ столкнулось с тем, что, по словам инспектора, «решение по выделению велосипедных дорожек на тротуарах имеет достаточно спорный характер».

— Мы видим, что наиболее проблемным является конфликт между пешеходами и велосипедистами. Это обусловлено градостроительными проблемами — недостаточной шириной тротуаров для выделения на нем велосипедной полосы. Влияет и не всегда беспроблемное взаимодействие велосипедистов и пешеходов: движение горожан по велодорожке при наличии ее, выбор велосипедистами небезопасной скорости движения в совмещенных условиях с пешеходами, и ряд других моментов, — рассказала Дарья Бенько.

Кроме того, по словам сотрудницы ГУВД Мингорисполкама, невозможность безбаръерного движения велосипедистов по тротуарам влечет нарушение требований таких правил, как выезд на проезжую часть дороги.

— И если мы посмотрим аварийность с 2010 по 2016 годы с участием велосипедистов, то увидим, что более половины из них совершены по вине последних. При этом, если вспомнить — до 2005 года по правилам велосипедистам разрешалось двигаться по проезжей части, при этом даже при наличии тротуаров. После данное разрешение было отменено и закреплено, что велосипедист может двигаться только по тротуару, по велосипедной дорожке или по обочине, что положительно сказалось на уровне аварийности — она была снижена более чем на 50%.

На сегодняшний день в столице отмечается значительный рост количества велосипедистов, а значит усиливается интенсивность их движения, и увеличивается статистика конфликтных ситуаций между велосипедистами и пешеходами.

— В ГАИ поступает большое количество жалоб от обеих сторон. И сегодня мы решили вместе с «Минским велосипедным обществом» активно разрабатываем проект по введению велосипедной полосы на проезжей части. Для нас самое важное, чтобы это было сделано безопасно и комфортно, а также учтены интересы всех участников дорожного движения: автомобилистов, велосипедистов и пешеходов".