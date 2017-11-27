Научно-исследовательский центр ЖКХ создан при НАН Беларуси

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-исследовательский центр жилищно-коммунального хозяйства создан при Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Портал коммунальной грамотности населения.

Центр займется вопросами инновационной модернизации отрасли. По информации портала, планируется создание шести научно-исследовательских отделов, четыре из которых появятся в первую очередь: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ.

Одно из первых заданий нового научного учреждения связано с исследованием и обоснованием параметров надежности и энергоемкости лифтов в жилищном секторе. Начинаться его исполнение будет с детальной проработки технических требований для лифтов нового поколения.

Одним из направлений деятельности центра станет координация исследований, направленных на развитие тех или иных направлений отрасли ЖКХ. Создание центра позволит не только объединить потенциал ученых, но и направить его в нужное русло, разрабатывать конкретные долгосрочные проекты и подготавливать условия для их внедрения.-0-