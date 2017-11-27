|
"Всю жизнь паинькой был". Брат и знакомые - о грабителе банка, который взял заложников в Могилеве
28.11.2017 17:08 — Новости Общества | Tut.by
Знакомые 28-летнего Павла не понимают, как «уравновешенный и неконфликтный человек» мог совершить
«Решил начать новую жизнь, в новом городе, с новой фамилией», — такую запись на стене в соцсети оставил гражданин России Павел.
В новом городе Могилеве он прожил всего пять месяцев, а 20 ноября
Как узнал TUT.BY, Павел родился и вырос в Магадане. С 2009 года по 2010 Павел служил во внутренних войсках МВД России во Владивостоке. С 2011 по 2012 год работал в военизированном горноспасательном отряде МЧС в поселке Дукат Магаданской области. Он не был аттестованным спасателем, на работу его приняли как гражданское лицо. Бывшие коллеги не сразу вспоминают Павла.
— Да, был такой. Ничем особо не запомнился, — говорят сотрудники МЧС. — Понимаете, мы здесь работаем вахтовым методом, не все знают друг друга хорошо.
Старший брат Павла уже много лет работает в МЧС в Магадане, о задержании Павла он ничего не знал.
— Дико слышать о моем брате такое. Родители ничего не сказали. Как он мог такое сделать? Всю жизнь паинькой был, — говорит TUT.BY мужчина. — Летом Павел поехал в Беларусь, у родителей в Могилеве есть квартира, и он там жил. Общались мы с ним редко, последний раз, когда созванивались, вроде все было хорошо.
По информации TUT.BY, родители задержанного парня купили квартиру в Могилеве, когда решили вложить деньги в недвижимость. Иногда приезжали туда сами, в июне 2017 года из Магадана в белорусский областной центр переехал Павел. Он получил вид на жительство, устроился на работу, а за несколько недель до ограбления банка уволился. Как вспоминает родной брат, после увольнения из МЧС в 2012 году Павел в силовых ведомствах больше не работал.
— Кажется, в 2014 или в 2015 году он уехал в Калининград, занимался компьютерами, — говорит мужчина.
На своей странице в соцсети Павел часто делился мыслями людей об одиночестве: «Самые достойные — как правило, одиноки», «Есть такая категория людей — «ничьи». Публиковал притчи о семейном счастье, отношениях. Сам он не женат.
— Мы виделись с ним последний раз в Магадане летом, встретились случайно, общение кратким было: «Привет. Как дела?», — рассказывает Андрей, житель Магадана. — Насколько я его знал, он был спокойным, уравновешенным, неконфликтным и не агрессивным парнем. До сих пор не могу поверить, что он мог такое совершить.
Адвокат задержанного Павла отказался от каких-либо комментариев.
Напомним, вооруженный пистолетом гражданин России
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомые 28-летнего Павла не понимают, как "уравновешенный и неконфликтный человек" мог совершить такое преступление. В отношении молодого человека возбуждено...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии