Рождественская ярмарка открылась в Берлине на месте теракта

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Рождественская ярмарка открылась в понедельник в Берлине на площади Брайтшайдплатц, где 19 декабря 2016-го года грузовик протаранил толпу, пишет РИА Новости .

Вечером 19 декабря 2016 года в Берлине на площади Брайтшайдплатц грузовик протаранил праздничную толпу . Двадцатичетырехлетний мужчина, находившийся за рулем грузовика, был убит в перестрелке с полицией в Милане. Как сообщили правоохранительные органы, он был связан с террористической группировкой ИГ (ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира).

В этом году на площади дежурят не только сотрудники полиции и охранники — территория ярмарки также обнесена бетонным заграждением. Такие меры предприняты, чтобы предотвратить возможный наезд автомобиля на людей, собравшихся на площади.

Накануне открытия рождественской ярмарки у мемориала, призванного увековечить память погибших в теракте, горели свечи. Сейчас их убрали, но 19 декабря вернут, и ярмарка в этот день работать не будет.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, в результате теракта в 2016 году погибло одиннадцать человек , еще больше пятидесяти получили ранения.