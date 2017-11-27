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Рождественская ярмарка открылась в Берлине на месте теракта

28.11.2017 17:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Рождественская ярмарка открылась в понедельник в Берлине на площади Брайтшайдплатц, где 19 декабря 2016-го года грузовик протаранил толпу, пишет РИА Новости.

Рождественская ярмарка открылась в Берлине на месте теракта
© Инфографика
Теракт с грузовиком в Берлине: маршрут преступника

Вечером 19 декабря 2016 года в Берлине на площади Брайтшайдплатц грузовик протаранил праздничную толпу. Двадцатичетырехлетний мужчина, находившийся за рулем грузовика, был убит в перестрелке с полицией в Милане. Как сообщили правоохранительные органы, он был связан с террористической группировкой ИГ (ИГ — террористическая группировка, запрещенная в России  и других странах мира).

В этом году на площади дежурят не только сотрудники полиции и охранники — территория ярмарки также обнесена бетонным заграждением. Такие меры предприняты, чтобы предотвратить возможный наезд автомобиля на людей, собравшихся на площади.

Накануне открытия рождественской ярмарки у мемориала, призванного увековечить память погибших в теракте, горели свечи. Сейчас их убрали, но 19 декабря вернут, и ярмарка в этот день работать не будет.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, в результате теракта в 2016 году погибло одиннадцать человек, еще больше пятидесяти получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Гостей ярмарка будет принимать до 7 января каждый день, кроме дня теракта – 19 декабря.

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