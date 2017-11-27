Российские журналисты не смогли попасть в Молдову

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Обозревателю российского телеканала "Звезда" Алексею Самолетову и продюсеру ВГТРК Марине Сафроновой отказали во въезде в Молдову, сообщил Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу Погранполиции страны. Следующим рейсом журналисты вернутся в Россию. Официальной причиной отказа назван тот факт, что журналисты не указали цель визита в страну.

"Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения", — объяснили в пресс-службе Погранполиции.

Оба журналисты должны были присутствовать во время показа документального фильма "Битва за "Салют". Речь идет о российском фильме телестудии "Роскосмоса", снятом в жанре мокьюментари, который впервые был показан на телеканале "Россия-1". Реальные факты спасения космической станции "Салют-7" перемежаются с вымышленной историей.



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Самолетов был автором идеи и соавтором сценария картины. Показ был запланирован на вторник и проводился в рамках заседания Международного медиа-клуба "Формат А3". Несмотря на то, что журналисты не смогут присутствовать на показе, мероприятие все же состоится, отметили в "Формат А3".

С журналистами попытаются связаться по скайпу, если во время показа они не будут находиться на борту самолета.

Прежде российским журналистам уже запрещали въезд в Молдову. Среди тех, кто не сумел попасть в страну — корреспонденты РИА Новости, представители телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и некоторых других СМИ. В этом году в страну не пустили и группу артистов-участников мероприятий к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.