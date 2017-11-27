Соискатели на российский паспорт принесли присягу гражданина в Минске

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Первая церемония принесения присяги новыми гражданами России прошла во вторник в Минске в Посольстве Российской Федерации, в ней приняли участие семь соискателей – двое бывших граждан Грузии, один – Казахстана и пятеро бывших граждан Беларуси, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik/ Виталий Аньков Белорус принесет присягу для того, чтобы стать гражданином РФ

Присяга стала обязательной процедурой для соискателей российского гражданства осенью текущего года: 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил Положение о порядке принесения присяги гражданина Российской Федерации. Согласно этому документу соискатель должен принести присягу и только после этого он становится российским гражданином.

Если заявитель отказывается от присяги, решение в отношении него отменяется. Дело в том, что присягу гражданина произносят соискатели, пакет документов которых изучен и дано положительное заключение о новом гражданстве.

Галина Валентиновна приехала в Беларусь следом за мужем-военным. После развала Советского Союза семья осталась в республике, получили гражданство. Однако родственники по-прежнему живут в России, и со временем Галина Валентиновна планирует перебраться к ним, поэтому и решила выйти из белорусского и ходатайствовать о получении российского гражданства.

Она стала первой, кто в Минске зачитал присягу на верность Российской Федерации.

"Я, Литвикова Галина Валентиновна, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", – без запинки прочитала Галина Валентиновна.

В первой церемонии принесения присяги новыми гражданами России, которая прошла в Посольстве РФ и Беларуси, приняли участие семь соискателей – двое граждан Грузии, один – Казахстана и пятеро – Беларуси.

Необходимость публично произнести клятву никого из них не смутила.

"Очень серьезно отнесся. Я сам из России, решил уехать туда. Хватит здесь жить. А там у меня мама, живет в Армавире", – рассказал Геннадий Буквич.

После принесения присяги новые граждане России расписались в бланке, их подпись заверил консул. Этот документ будет храниться в архиве.

Новых граждан России поздравил советник – посланник российского диппредставительства Вадим Гусев, он им вручил от имени Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси Александра Сурикова подарки – книгу и журнал Союзного государства.

"В дальнейшем в любой удобный для вас день вы сможете подать документы на оформление российского паспорта, который будет изготовлен и выдан вам в самые короткие сроки. Единственное, вам нужно определиться: нужен простой паспорт на пять лет либо биометрический сроком на 10 лет. Вся информация есть на сайте посольства", – пояснил новым гражданам России заведующий консульского отдела посольства Гавриил Мамонтов.

Он также добавил, что новых граждан России будут рады видеть в консульском отделе для получения паспортов.