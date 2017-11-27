Первый вице-премьер и министры в декабре проведут в Совмине приемы граждан и юрлиц

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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер и министры в декабре проведут в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский проведет прием граждан 6 декабря.

На 1 декабря запланирован прием министра обороны Андрея Равкова, на 8 декабря - министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, на 13 декабря - председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 15 декабря, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц - 20 декабря, председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов - 22 декабря.

Попасть на прием к министру жилищно-коммунального хозяйства Александру Терехову можно будет 27 декабря, к министру промышленности Виталию Вовку - 29 декабря.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-