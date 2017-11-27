ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый вице-премьер и министры в декабре проведут в Совмине приемы граждан и юрлиц

28.11.2017 18:22 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Первый вице-премьер и министры в декабре проведут в Совмине приемы граждан и юрлиц
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер и министры в декабре проведут в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский проведет прием граждан 6 декабря.

На 1 декабря запланирован прием министра обороны Андрея Равкова, на 8 декабря - министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, на 13 декабря - председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович встретится с гражданами и юрлицами в Совмине 15 декабря, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц - 20 декабря, председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов - 22 декабря.

Попасть на прием к министру жилищно-коммунального хозяйства Александру Терехову можно будет 27 декабря, к министру промышленности Виталию Вовку - 29 декабря.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69. Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый вице-премьер и министры в декабре проведут в Совете Министров личные приемы граждан, их представителей и представителей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Соискатели на российский паспорт принесли присягу гражданина в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика