На отдыхе в Египте у белорус пережил инсульт. Он в коме, семья собирает деньги на транспортировку

На отдыхе в Египте у белоруса случился геморрагический инсульт. Сейчас мужчина в коме и находится в городском госпитале курортного города Шарм-эль-Шейх. Его семья собирает средства на транспортировку.



Виктор и Валентина Чистовы. Фото: из личного архива семьи

— Они уехали в Египет отдыхать на 14 дней. 26 ноября должны были вернуться. 23 ноября на территории отеля на пляже у отца случился геморрагический инсульт. Это кровоизлияние в мозг. Среди отдыхающих по счастливой случайности оказались врачи из военного госпиталя в Украине. Они и оказали реанимационные мероприятия: привели его в сознание, запустили сердцебиение, вызвали скорую и помогли транспортировать в ближайшую больницу, — рассказывает Елена Никитенок, дочь Виктора Чистова, который отдыхал в Шарм-эль-Шейхе вместе с женой.

По словам Елены, в Египет родители поехали, купив путевку в туристической компании «Кактус-тур». Они продали тур туроператора Tez Tour. К путевке прилагалась страховка компании «Купала».

— У мамы летом был юбилей, 60 лет. Денег собрали и, как смогли, полетели. Раньше они уже были в Египте, пару раз путешествовали — и все было в порядке, — говорит она.

Виктору 63 года, они с женой — пенсионеры. Виктор работал на заводе, а затем был индивидуальным предпринимателем.

— Он искупался в море и сидел на пляже, обсыхал. Ему стало плохо, сказал, что кружится голова и начал отключаться, — передает Елена рассказ ее матери, которая была свидетелем событий. — Его спасли отдыхающие, в отеле вообще помощь не оказывали, а в скорой даже адреналина не оказалось. В госпитале его отвезли в реанимацию, там сделали трепанацию черепа, обследование. С 23 ноября отец в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких.

Супруга Виктора вернулась в Беларусь 26 ноября, когда закончился тур.

— Долго решали, оставаться ли ей там, но это все финансы. И с другой стороны, толку ей там сидеть? Я тоже волновалась за ее здоровье. Ей 60 лет, пожилой человек.

Елена отмечает, что у отца, естественно, в его возрасте уже были хронические заболевания, когда-то была язва и гипертония. Но так резко плохо ему стало впервые.

Сейчас семья планирует транспортировать отца в Беларусь.

— Нам дали заключение для транспортировки, но это возможно только с помощью санитарной авиации, бригады врачей и аппаратов искусственной вентиляции легких. В Беларуси таких самолетов вообще нет. Страховая нашла перевозчика и самолет, он стоит 26 тысяч евро, дешевле найти ничего не могут, — объясняет Елена.

Так как у ее отца была минимальная страховка, она покроет не все расходы. Страховку они покупали вместе с путевкой.

— У них полис на 20 тысяч долларов. Медпомощь по полису — максимум 20%, а это значит, что погасят только 4 тысячи долларов. На 25 ноября в госпитале выставили предварительный счет примерно на 1 700 долларов, то есть их должны погасить из этих четырех тысяч. Медико-транспортная помощь — 35% от страховой суммы. И еще можно претендовать по страховке на проезд третьего лица не более, чем на 15% от страховой суммы. Это сопровождение или родственника, или медики. Остальную сумму нам придется искать самим, — говорит Елена.

Как рассказала TUT.BY исполнительный директор страховой компании «Купала» Полина Киселева, по данному страховому случаю будут покрыты следующие расходы: на медико-транспортную помощь — 35% от страховой суммы. Это 7000 долларов.

На проезд третьего лица в связи с госпитализацией застрахованного лица — 15% от страховой суммы. Это 3000 долларов.

— Лимит расходов на доставку пострадавшего в Беларусь составит 10 000 долларов, это уже 50% от страховой суммы. Еще неизвестна окончательная сумма расходов на лечение в госпитале. Также будут покрыты расходы на переводчика, юридическое сопровождение, телефонные переговоры и другие, — отмечает собеседница.

Указанные выше лимиты установлены программой страхования, а она попадает под вариант «эконом». Как правило, этого варианта отдыхающим хватает, если они не пользуются услугами санитарной авиации.

— За 2016 год и девять месяцев 2017 года мы урегулировали 1183 страховых случаев, произошедших в Египте на общую сумму 118 323,47 EUR. По всем названным случаям застрахованным лицам хватило лимита ответственности и страховое обеспечение было выплачено в полном объеме, — отмечает Полина Киселева.

Пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик рассказал, что белорусское посольство занимается этой ситуацией.

— Чтобы гражданин вернулся на Родину, необходимо решить три задачи. Во-первых, нужно, чтобы добро на это дали лечащие врачи. Если лечащий врач в Египте говорит, что пациент транспортабелен, то тогда следующий этап: чем его доставить в Беларусь. Для транспортировки пациентов в этом состоянии чартерные рейсы не подходят. Может быть транспортирован в Беларусь регулярным рейсом. Наше посольство занимается этим вопросом, чтобы такая возможность была. Все остальное: спецборт, санитарная авиация — уже следующие опции, которые дороже, чем транспортировка регулярным рейсом авиакомпании. И третья задача: пациента в подобном состоянии на борту должна сопровождать бригада реаниматологов. Эту бригаду тоже нужно найти. Если это будут иностранные врачи, скорее всего, египетские, то для них нужно обеспечить возможность прибыть в Беларусь вместе с пациентом.

Семья Виктора открыла благотворительные счета для сбора недостающей суммы на лечение и транспортировку. Они открыты в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК».

Отд. № 412 филиала 510 ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» по адресу: г. Минск, ул. Матусевича 76. БИК: AKBBBY21510

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