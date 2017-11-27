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По Городокскому району движется автопоезд с многотонным оборудованием для БелАЭС

28.11.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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По Городокскому району движется уникальный автопоезд, везущий многотонное оборудование для Белорусской АЭС. Если точнее, то в Островец со стороны российской границы на специальном прицепе, который тянет фура, едет корпус шлюза. Эта «махина», похожая на огромную металлическую бочку, весит 100 тонн. Вес всего автопоезда — 220 тонн. Его длинна — 42 метра. Высота — 8,5 метров. Чтобы он прошел через придорожные населенные пункты, электрикам приходится отключать напряжение, поднимать или снимать провода электропередач, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: БЕЛТА

Кроме того, по словам Игоря Мосейко, старшего инспектора дорожно-патрульной службы УГАИ УВД Витебского облисполкома, автопоезд сопровождают 2 автомобиля Госавтоинспекции:

— Груз занимает всю проезжую часть. Поэтому мы останавливаем встречные автомобили. Грузовики отправляем на съезды и в «карманы», чтобы автопоезд с ними разминулся. Его мы приняли на границе с Россией в Езерище. За 4 часа успели пройти всего 50 километров. Ведь это — сложнейшая работа! Достаточно сказать, что маршрут, пролегающий по территории нашей страны, просчитывался за год до начала движения при участии специалистов Белдорцентра, БелдорНИИ и других. Я, к примеру, такой тяжелый автопоезд сопровождаю впервые.



Планируется, что переночует автопоезд в Никитихе на шоссе Витебск — Полоцк. Движение он продолжит по не слишком оживленным автомобильным трассам мимо Бешенковичей, Лепеля, Докшиц, Глубокого и Постав. После через Минскую область он проследует в Гродненскую.


Видео: БЕЛТА
 
Теги: Витебск
 
 
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Вес всего автопоезда - 220 тонн. Его длинна - 42 метра. Высота - 8,5 метров. Чтобы он прошел через придорожные населенные пункты, электрикам приходится отключать...

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