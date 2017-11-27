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"За 5 лет добровольно ушли из жизни 124 ребенка". Психиатр рассказала депутатам о проблеме суицидов

28.11.2017 19:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2015 году в Беларуси произошло 18 детских суицидов, в 2016 — 29. Ольга Литвинова, заместитель главврача по медицинской части Городского клинического детского психиатрического диспансера, рассказала депутатам парламента о психическом здоровье детей и подростков.


Фото: Reuters

Во вторник в парламенте обсудили ЗОЖ и молодежь. Одна из участников круглого стола, заместитель главврача по медицинской части Городского клинического детского психиатрического диспансера Ольга Литвинова рассказала о детских суицидах.

По ее словам, количество суицидов в стране в последние годы снижается.

— Но, к сожалению, 2016 год показал нам большее количество суицидов среди несовершеннолетних, чем 2015 год. 2015 год — это 18 случаев ухода из жизни несовершеннолетних, 2016 год — 29 случаев. Для нас, специалистов, это сигнал к тому, что надо что-то делать в этом направлении, и мы не сидим на месте.

Всего за последние пять лет в Беларуси добровольно ушли из жизни 124 ребенка.

— Только восемь из них были в поле зрения врача-психиатра, — объяснила Ольга Литвинова. —  Оставшиеся дети не обращались за помощью к специалистам.

По ее данным, в этой статистике на одну девочку приходится 2,5 мальчика. Возраст — в основном, 15−17 лет.

— Мальчики, к сожалению, выбирают более брутальные способы ухода из жизни, более суицидоопасные.

Парасуициды (попытки самоубийства, которые не заканчиваются смертью), в основном, совершают девочки. В прошлом году специалисты зафиксировали 244 попытки суицида среди несовершеннолетних.

— Мы очень аккуратно относимся к этой цифре, это те дети, которых мы смогли выявить и с которыми тут же начали работать. На протяжении последних 10 лет в системе здравоохранения четко отработана система оказания помощи. Как только ребенок оказывается в поле зрения медиков, с ним тут же начинает работать специалист. Как на и на стационарном этапе, так и в дальнейшем, когда он уходит на амбулаторный этап.

95% как и ушедших из жизни, так и оставшихся в живых, не обращались к психиатрам.

— Это развенчивает один из мифов, который, к сожалению, бытует у нас среди населения — что все, кто уходит из жизни или совершает попытку, обязательно психически больные люди. Так вот нет, они не все психически больные люди. Больше могу сказать: среди причин детских суицидов депрессии и реактивные депрессивные состояния составляют очень маленькую часть. Причина, по которой дети пытаются уйти из жизни, — это нарушенные семейные отношения. Что бы мы с вами сейчас не делали, что бы не говорили, без семьи мы вряд ли куда-то сдвинемся. 70% детей, которые были опрошены уже после суицидальной попытки, говорят о том, что у них нет доверительных отношений в семье, и они не могут обратиться за помощью к своим родителям.

По словам заместителя главврача, в последний год была актуальной и проблема деструктивных игр в интернете — «и все были озабочены тем, что же делать — закрывать, прекращать».

— И здесь я могу сказать, что туда идет так называемый подготовленный ребенок, у которого нет помощи среди близких — и он уже готов найти эту игру. Суицидоопасная игра — это своего рода триггер, но это не причина ухода из жизни.

Сейчас, говорит Ольга Литвинова, специалисты занимаются психообразованием — врачей первичного звена, педагогов, школьных психологов, детей и родителей.

— Работая с детьми, мы не ставим задачу — говорить о профилактике суицидов. Мы говорим о том, как помочь себе в кризисе, как выбрать не саморазрушающие формы поведения, а самосозидательную дорогу. Мы понимаем, что мы одномоментно не просветим всех родителей, но мы должны подсказать ребенку, куда он может прийти за помощью. Мы снимаем миф с вопросов психиатрии, стигматизации психически больных, чтобы дети не боялись к нам идти. Иногда в СМИ проскакивает фраза, что увеличилось количество психических расстройств среди несовершеннолетних. Могу сказать, что показатель достаточно стабильный, просто дети — и мы этому очень рады — стали нам доверять, и доверять даже больше, чем родители. Зачастую ребенок приходит первым и уже за собой ведет родителей.

Круглосуточный телефон доверия для детей и подростков + 375 17 263−03−03. Разговор анонимный и конфиденциальный.

 
 
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В 2015 году в Беларуси произошло 18 детских суицидов, в 2016 - 29. Ольга Литвинова, заместитель главврача по медицинской части Городского клинического детского...

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