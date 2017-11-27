Дочь бывшего премьер-министра Беларуси Оксана Сидорская уже почти три месяца руководит собственной студией эстетического и физического развития для детей и взрослых. Говорит, что давно мечтала открыть что-то подобное. Сначала думала по поводу детского сада, но потом эту идею переросла — захотелось чего-то более интересного. И вот когда мысль стала более осязаемой, вернулась из Москвы и открыла в Минске ArtPlay студию.



Оксана Сидорская давно мечтала о своем проекте для детей.

Детям преподают этикет и актерское мастерство, учат танцевать и ходить по подиуму

Мы приезжаем в студию к 18.00 вечера, через несколько минут как раз должны начаться занятия. Девочки переодеваются в раздевалках, их родители сидят на диванчике в холле. Интерьер студии оформлен в жизнерадостных ярких тонах, вся мебель — белорусского производства, в холле к потолку прикреплены оригинальные лампы в виде разноцветных воздушных шаров.

Оксана рассказывает, что на открытие школы с нуля потратила до 50 тысяч долларов. При этом ремонт в студии сделали за месяц — и этой скорости даже строители приятно удивлялись.

До этого Оксана с семьей жила в Москве. И похожую студию могла открыть и там, но говорит, что хотела ее создать именно в Беларуси. Родные идею поддержали, единственное — уточнили, уверена ли она, что получится. Оксана говорит, что настолько верит в свою идею, что никто даже не сомневается в успехе.



В студии есть занятия и для взрослых. Например, боди-балет и микс-данс.

— Год в Москве не прошел даром. Там я ходила на курсы по повышению квалификации, участвовала в мастер-классах, которые устраивала Эвелина Хромченко, ходила на другие мероприятия, где почерпнула много нового, — говорит она. — Сначала хотела открыть детский сад. Я уважаю девушек и женщин, которые открывают детские сады для детей с полугода. Они герои, потому что это огромнейшая ответственность, нужно собрать массу документов, много серьезных ограничений… Но я как-то идею с детским садом переросла и решила, что открыть студию, — это более интересно. Тем более что я всегда хотела заниматься детьми. Но раньше этого не делала, потому что искала себя.

Директор студии ведет нас в зал эстетики, где дети занимаются рисованием и арт-творчеством. К одной из стен здесь прикреплены большие листы бумаги, на ней — рисунки.

— Арт-творчество — для детей до пяти лет, оно помогает развить моторику, мышление, фантазию. Здесь дети вместе с преподавателем не только рисуют, но и делают поделки из войлока и теста. Дети с шести лет занимаются рисованием гуашью, акварелью и восковыми мелками. Если преподаватели видят, что у ребенка есть потенциал, то они начинают заниматься этим более профессионально. Преподаватель должен помочь открыть его внутренний мир, — говорит Оксана.

Концепция студии — эстетическое и физическое развитие ребенка. Поэтому помимо занятий по рисованию, этикету, стилю, здесь есть хореография, уроки по дефиле, классическим и современным танцам, актерскому мастерству и фототренинги.

— У меня видение такое, что один час у детей — физические занятия, а затем еще один час — эстетические. Чтобы была не только нагрузка на тело, но и можно было развить мировоззрение ребенка.



Дети в студии занимаются классическими и современными танцами, хореографией, дефиле, этикетом, у них есть занятия по стилю и творчеству. Для самых маленьких работает группа kids-dance.

Первое время Оксана сама преподавала в студии этикет. Отмечает, что детям это было очень интересно.

— Правила поведения в обществе ребенку начинают прививать, когда мама впервые дает ему ложку. И мы стараемся научить этим правилам детей. В том числе показываем, как правильно держать ложку и вилку, куда класть салфетку. Например, на одном из занятий я детям показывала картинки, где стоит автобус и возле него мальчик, которому женщина дает коробку. Детям нужно было ответить на вопрос, правильно или неправильно то, что ребенок хочет взять эту коробку? Одни говорили, что это правильно, потому что мальчик должен помочь женщине. Другие считали, что опасно брать какие-то предметы у незнакомой женщины.

Оксана отмечает: тому, как вести себя в обществе, ее в том числе научила мама — Людмила Сидорская. Она, кстати, также не один раз участвовала в фэшн-показах.

— Мама у меня всегда хорошо выглядит. Она показывала, как женщина должна себя вести, как разговаривать, как класть руки и ставить ноги, как правильно сидеть. Плюс, наверное, в связи с тем, что папа занимал такое место в обществе, мы были на определенных мероприятиях, где этикет — само собой разумеющееся. Мне было интересно наблюдать, как себя ведут другие.

Цены демократичные: от 70 до 180 рублей за курс



Детей также учат актерскому мастерству.

В студии Оксаны Сидорской занимаются дети двух возрастных групп: с трех до пяти лет и с 6 лет и старше. Сюда же ходит и ее семилетняя дочь. При этом цены в студии — вполне демократичные: 16 занятий эстет-модуля или по арт-творчеству стоят 180 рублей. Это максимальная стоимость за обучение. Восемь занятий одного из направлений обойдутся в 70 рублей.

В студии учатся 60 детей, в основном — девочки. Но сюда приходят и взрослые. Чаще всего — их мамы. Для взрослых здесь есть занятия по боди-балету и микс-данс.

То, что в студии могут найти себя и мамы малышей, — часть концепции Оксаны.

— Для взрослых у нас еще была зумба, пилатес и йога. Но они не пошли, хотя и преподаватель был. Когда люди узнавали, что есть боди-балет, то переходили на него. Эти занятия включают растяжку с элементами танца.





Некоторые из ребят студии планируют связать свою жизнь с модельным бизнесом. В этом им в том числе помогают занятия по дефиле и фототренинги. На увлеченность детей этой индустрией Оксана смотрит спокойно. При этом вспоминает, что ребята именно из ее студии участвовали в открытии бизнес-центра Riviera Plaza на проспекте Победителей, куда приезжала Ксения Собчак . Но их выступление, по ее словам, скорее можно назвать шоу, чем классическим показом одежды. Потому что оно состояло не только из выходов и проходов, но и танцев.

— Если мама видит своего ребенка моделью, я не имею права говорить, что ему надо стать экономистом или инженером. При этом примерно 30% детей сами хотят стать моделью, и мамы здесь ни при чем, еще около 30% случаев — когда мамы видят ребенка моделью, но и дети не против. У каждого своя мотивация. После показа в Riviera Plaza многие мамы, которые привели детей к нам в студию для общего развития, загорелись идеей таких мероприятий. Они увидели, что дети умеют и спину ровно держать, и фототренинги им помогают.

«Это должно быть востребовано»





Оксана уверена, что ее проект помогает раскрыть потенциал ребенка. Она планирует приводить в студию звезд балета, моды и других сфер культуры.

— Мне хочется, чтобы наши дети и родители понимали, что есть какой-то мир за пределами того, в котором они варятся. Например, в это воскресенье мы ходили на генеральный прогон перед выступлением в Минске балетмейстера Андриса Лиепы. Такие встречи нужны для того, чтобы дети знали: они не просто так стоят у станка, они за это еще что-то получат и, может быть, у некоторых из них появится желание заняться балетом профессионально.

— Насколько такие студии, как ваша, востребованы у нас в стране?

— Я бы хотела сказать, что это должно быть востребовано. И я осуществила свою мечту: создать место, где ребенок развивается и физически, и эстетически, и его мама в это же время тоже может заниматься. Многие родители сначала присматривались, думали, пойдут или не пойдут, кто-то, пока занимался ребенок, ходил в ресторан и кофе пил, а потом приходили и пробовали заниматься. И это хорошо, потому что дети очень многое берут от своих родителей и считают их примером.



Дети с трех лет занимаются арт-творчеством, с шести лет — рисованием.

— Удается ли вам зарабатывать на этом проекте?

— На втором месяце работы мы вышли в небольшой плюс, но сейчас будут новогодние мероприятия, поэтому придется немножко вложиться.

Оксана говорит, что сегодня занимается только своей студией. А самое главное в работе — любить детей и, особенно, девочкам, которых сейчас в студии абсолютное большинство, говорить, что они красивые.

— Одна девочка не поверила, когда я ей сказала, что она красивая, потому что никогда не слышала этого от мамы. Мне кажется, что это надо говорить чаще.