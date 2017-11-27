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В работе пункта пропуска "Котловка" 29 ноября возможны перебои

28.11.2017 20:05 — Новости Общества | БелТА  
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28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В работе пункта пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе 29 ноября возможны перебои. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Специалисты филиала РУП "Гродноэнерго" "Ошмянские электрические сети" 29 ноября с 10 до 16 часов будут проводить ремонтные работы трансформаторов в пункте таможенного оформления.

"В это время будет осуществлен переход на резервный источник электроснабжения, в связи с чем возможны перебои в работе информационных систем таможенных органов", - пояснили в региональной таможне.

Перевозчикам, а также физическим лицам следует учесть эту информацию при планировании поездок, отметили специалисты.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В работе пункта пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе 29 ноября возможны перебои. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской...

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