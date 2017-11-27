28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В работе пункта пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе 29 ноября возможны перебои. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Специалисты филиала РУП "Гродноэнерго" "Ошмянские электрические сети" 29 ноября с 10 до 16 часов будут проводить ремонтные работы трансформаторов в пункте таможенного оформления.

"В это время будет осуществлен переход на резервный источник электроснабжения, в связи с чем возможны перебои в работе информационных систем таможенных органов", - пояснили в региональной таможне.

Перевозчикам, а также физическим лицам следует учесть эту информацию при планировании поездок, отметили специалисты.-0-