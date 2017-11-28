|
ОНТ: у погибшего в Чернобыле сталкера из Жодино осталось трое детей
29.11.2017 06:40 — Новости Общества | Tut.by
Погибший в Чернобыльской зоне 33-летний сталкер Дмитрий Шкиндер был жителем Жодино, у него остались жена и трое детей. Об этом рассказали в эфире телеканала
В телесюжете сообщили, что Шкиндер с друзьями — парнем и девушкой, несмотря на ливень и сильный ветер, решили подняться на радиолокационную станцию «Дуга».
«Именно на ней погибший 33-летний Дмитрий Шкиндер из Жодино сделал свое последнее фото. Почему так произошло, непонятно даже друзьям, которые знают Дмитрия как опытного сталкера», — рассказали на ОНТ. На телеканале также отметили, что Дмитрий стал сталкером в 2011 году, а «на прошлой неделе бросил работу и отправился в зону отчуждения».
У погибшего осталась жена и трое детей. Сейчас решается вопрос об отправке тела погибшего на родину.
Напомним, о гибели белорусского сталкера
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На телеканале также отметили, что Дмитрий стал сталкером в 2011 году, а "на прошлой неделе бросил работу и отправился в зону отчуждения".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии