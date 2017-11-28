ОНТ: у погибшего в Чернобыле сталкера из Жодино осталось трое детей

Погибший в Чернобыльской зоне 33-летний сталкер Дмитрий Шкиндер был жителем Жодино, у него остались жена и трое детей. Об этом рассказали в эфире телеканала ОНТ .



«Чернобылем-2» (по другому, Дуга № 1) называют одну из станций советской радиолокационной системы, которая была предназначена для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. После аварии на атомной станции она была закрыта, а часть оборудования демонтирована. До 80-х оставалась секретным объектом. По некоторым оценкам, высота ее мачт достигает 230 метров, в длину — 460. Фото: Олег Михайлович, wikimedia.org

В телесюжете сообщили, что Шкиндер с друзьями — парнем и девушкой, несмотря на ливень и сильный ветер, решили подняться на радиолокационную станцию «Дуга».

«Именно на ней погибший 33-летний Дмитрий Шкиндер из Жодино сделал свое последнее фото. Почему так произошло, непонятно даже друзьям, которые знают Дмитрия как опытного сталкера», — рассказали на ОНТ. На телеканале также отметили, что Дмитрий стал сталкером в 2011 году, а «на прошлой неделе бросил работу и отправился в зону отчуждения».

У погибшего осталась жена и трое детей. Сейчас решается вопрос об отправке тела погибшего на родину.

Напомним, о гибели белорусского сталкера стало известно накануне , 28 ноября, из сообщения Национальной полиции Украины. В ведомстве рассказали, что 33-летний сталкер из Беларуси с другом и девушкой-россиянкой незаконно проникли на закрытый военный объект «Чернобыль-2». Сталкер поднялся на радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от АЭС, и сорвался с высоты 15 метров, прибывшие медики констатировали его смерть.