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Официальное открытие брестского ЦУМа перенесли
29.11.2017 06:58 — Новости Общества | Tut.by
Открытие нового торгового центра, которое, как мы писали ранее, планировалось в первых числах декабря, переносится на 16 декабря, сообщили на предприятии «Санта-Инвест».
Это будет масштабное мероприятие, посвященное одновременно началу работы нового объекта и открытию елки, которую установят перед зданием бывшего ЦУМа.
На предприятии «Ваш праздник», которое занимается организацией торжественного открытия торгового центра, рассказали, что техническое открытие ЦУМа состоится еще до 16 декабря — операторы нового торгового объекта начнут готовиться к работе, устранять неполадки в преддверии официального открытия.
Торжественное открытие будет проводиться совместно с администрацией Ленинского района Бреста. Организаторы обещают, что 16 декабря для первых посетителей готовится много сюрпризов и подарков от операторов нового торгового центра.
— Программа будет достаточной длительной, начнется в первой половине дня и продлится до 18 часов. Точное время начала брестчане смогут узнать накануне в бегущей строке, размещенной на здании бывшего ЦУМа. Помимо скидок и подарков, гости мероприятия получат массу положительных эмоций, участвуя в развлекательной программе праздника и наслаждаясь музыкальными номерами, подготовленными городскими коллективами, — рассказал директор ЧУП «Ваш праздник» Юрий Капуцкий.
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Официальный старт продаж объединят с открытием елки.
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