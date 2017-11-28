Беларусь начала продвижение IT-страны на внешний мир — хотя революционный декрет о цифровизации экономики еще не принят. «Единственный способ закону не отставать от реальной жизни — это давать свободу. ИТ-бизнес это всегда про талантливых людей. Креативные люди обожают свободу. Именно поэтому центральной парадигмой нового ИТ-регулирования является свобода», — обратился к власти бизнесмен Виктор Прокопеня.
Очень странная история: подростки праздновали день рождения. С ним же был папа именинника, который вроде бы распивал с детьми алкоголь. В квартиру ворвалась милиция, дети испугались — и стали прыгать со второго этажа; у некоторых — серьезные травмы. Что там к чему — разбирались здесь.
Помните, на днях нам озвучили примерные цены на белорусский кроссовер Geely Atlas? Но за такую стоимость конкурентов у Atlas — пруд пруди!
Дочь бывшего премьер-министра Беларуси Оксана Сидорская открыла в Минске студию для детей. Концепция студии — эстетическое и физическое развитие ребенка. Вроде бы ничего особенного? Но владелица просто горит своим проектом.
Комментарии