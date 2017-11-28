Доброе утро!

Вот Белый дом, например, уже преобразился к рождественским и новогодним праздникам . А ваш? Засиял праздничными огоньками или вы как и мы еще не можете поверить, что 2017-й уже почти все и скоро Новый год?





ВАЖНОЕ

Беларусь начала продвижение IT-страны на внешний мир — хотя революционный декрет о цифровизации экономики еще не принят. «Единственный способ закону не отставать от реальной жизни — это давать свободу. ИТ-бизнес это всегда про талантливых людей. Креативные люди обожают свободу. Именно поэтому центральной парадигмой нового ИТ-регулирования является свобода», — обратился к власти бизнесмен Виктор Прокопеня.

Директор «Мотовело» Николай Ладутько предложил ввести утилизационный сбор на велосипеды и мотоциклы . Дело говорит, да? А то давненько никаких новых сборов не вводили, что-то мы расслабились.

В Беларуси наконец-то собираются узаконить работу на дому . «Оу, сейчас информационные технологии позволяют человеку работать из дома удаленно!» — наконец поняли чиновники.

Курс биткоина продолжает «рвать» рынки : вчера вот «пробил» отметку в 10 тысяч долларов. Рекорд из рекордов!

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Очень странная история: подростки праздновали день рождения. С ним же был папа именинника, который вроде бы распивал с детьми алкоголь. В квартиру ворвалась милиция, дети испугались — и стали прыгать со второго этажа; у некоторых — серьезные травмы. Что там к чему — разбирались здесь .

Помните, на днях нам озвучили примерные цены на белорусский кроссовер Geely Atlas? Но за такую стоимость конкурентов у Atlas — пруд пруди !

А в Шклове вон, видали, какие дома делают ? Скоро всю Францию ими застроят — а нам все не нравится.

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Дочь бывшего премьер-министра Беларуси Оксана Сидорская открыла в Минске студию для детей. Концепция студии — эстетическое и физическое развитие ребенка. Вроде бы ничего особенного? Но владелица просто горит своим проектом.

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А вот вам мотивирующая видеоистория слепого человека , который построил карьеру и стал успешным. Порвал, в общем, гнетущий шаблон.

Все новости вторника, 28 ноября

Кстати. Знаете ли вы, что злые люди живут меньше добрых ? Берегите себя — будьте добрее к миру. Хорошего дня!

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