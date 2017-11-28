Рак: кто в зоне риска и что делать для профилактики. Простые советы врача-онколога

Курение, неправильное питание, сидячая работа и стрессы. Все это — основные причины развития онкологии. Риск возникновения злокачественных опухолей с годами лишь возрастает. Ждать первых симптомов не нужно. Иначе можно довести болезнь до такой стадии, когда лечение не поможет. Важна профилактика и своевременная диагностика.

Рак: кто в зоне риска и что делать для профилактики. Простые советы от замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, доктора медицинских наук, профессора Сергея Красного.

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