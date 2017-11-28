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Рак: кто в зоне риска и что делать для профилактики. Простые советы врача-онколога
29.11.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Курение, неправильное питание, сидячая работа и стрессы. Все это — основные причины развития онкологии. Риск возникновения злокачественных опухолей с годами лишь возрастает. Ждать первых симптомов не нужно. Иначе можно довести болезнь до такой стадии, когда лечение не поможет. Важна профилактика и своевременная диагностика.
Рак: кто в зоне риска и что делать для профилактики.
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Курение, неправильное питание, сидячая работа и стрессы. Все это - основные причины развития онкологии. Риск возникновения злокачественных опухолей с годами лишь...
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