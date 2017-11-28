Областной фестиваль национальных культур соберет во Дворце культуры Молодечно представителей 13 диаспор, сообщили корреспонденту БелТА в Минском областном центре народного творчества.

Подобное мероприятие в Минской области будет проходить в 12-й раз. В этом году 2 декабря его участниками станут около 250 представителей 13 национальностей.

Во Дворце культуры Молодечно развернется выставка работ народных мастеров, литературы и выставка-дегустация блюд греческой, русской, украинской, польской, узбекской, армянской и других кухонь.

Пройдет тематический концерт «Минщина — единая семья» с участием творческих коллективов национальных объединений и индивидуальных исполнителей.

Жюри областного фестиваля определит его лауреатов — участников республиканского фестиваля национальных культур 2018 года, который будет проходить в Гродно. По традиции возглавит жюри народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии, художественный руководитель Национального академического народного хора имени Г.Цитовича, профессор Михаил Дриневский.

Организаторами ХII областного фестиваля национальных культур выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома, Минский областной центр народного творчества и Молодечненский райисполком.