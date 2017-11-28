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Птичку не жалко: орлов в Великобритании обучат охотиться за дронами

29.11.2017 07:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Британские власти разработали необычный способ остановить частные дроны, которые регулярно используются для перевозки оружия, наркотиков и мобильных телефонов в тюрьмах, поскольку офицеры охраны мест заключения отлавливают подобные дроны каждые 5 дней.

Птичку не жалко: орлов в Великобритании обучат охотиться за дронами
CC BY 2.0 / Greg Clarke / Sunset Drone
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Для этой цели — перехватки дронов — полиция и решила обучить птиц.

"В Голландии для того, чтобы остановить беспилотные летательные аппараты, используют орлов. Я уверен, что мы можем использовать это "летучее" решение и в Великобритании", — сказал министр по делам тюрем Великобритании Сэм Джима.

Голландская полиция использует орлов с 2015 года, для этого специальную подготовку прошло около 100 офицеров.

"Это низкотехнологичное решение высокотехнологичной проблемы. Ни один из орлов не пострадал, и ни один беспилотник не остался в строю", — приводит издание Mirror слова пресс-секретаря Дэниса Януса.

Ожидается, что специальные обученные орлы будут задействованы для перехвата беспилотных летательных аппаратов с весны следующего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того, чтобы пресечь контрабандную доставку дронами передач в тюрьмы, в Великобритании собираются научить птиц перехватывать беспилотники.

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