Птичку не жалко: орлов в Великобритании обучат охотиться за дронами

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Британские власти разработали необычный способ остановить частные дроны, которые регулярно используются для перевозки оружия, наркотиков и мобильных телефонов в тюрьмах, поскольку офицеры охраны мест заключения отлавливают подобные дроны каждые 5 дней.

Для этой цели — перехватки дронов — полиция и решила обучить птиц.

"В Голландии для того, чтобы остановить беспилотные летательные аппараты, используют орлов. Я уверен, что мы можем использовать это "летучее" решение и в Великобритании", — сказал министр по делам тюрем Великобритании Сэм Джима.

Голландская полиция использует орлов с 2015 года, для этого специальную подготовку прошло около 100 офицеров.

"Это низкотехнологичное решение высокотехнологичной проблемы. Ни один из орлов не пострадал, и ни один беспилотник не остался в строю", — приводит издание Mirror слова пресс-секретаря Дэниса Януса.

Ожидается, что специальные обученные орлы будут задействованы для перехвата беспилотных летательных аппаратов с весны следующего года.