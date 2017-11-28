|
Птичку не жалко: орлов в Великобритании обучат охотиться за дронами
29.11.2017 07:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Британские власти разработали необычный способ остановить частные дроны, которые регулярно используются для перевозки оружия, наркотиков и мобильных телефонов в тюрьмах, поскольку офицеры охраны мест заключения отлавливают подобные дроны каждые 5 дней.
"В Голландии для того, чтобы остановить беспилотные летательные аппараты, используют орлов. Я уверен, что мы можем использовать это "летучее" решение и в Великобритании", — сказал министр по делам тюрем Великобритании Сэм Джима.
Голландская полиция использует орлов с 2015 года, для этого специальную подготовку прошло около 100 офицеров.
"Это низкотехнологичное решение высокотехнологичной проблемы. Ни один из орлов не пострадал, и ни один беспилотник не остался в строю", — приводит издание
Ожидается, что специальные обученные орлы будут задействованы для перехвата беспилотных летательных аппаратов с весны следующего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы пресечь контрабандную доставку дронами передач в тюрьмы, в Великобритании собираются научить птиц перехватывать беспилотники.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии