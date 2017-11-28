МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Каждый район Минска имеет свои, вполне конкретные запахи. В зависимости от того, какое предприятие находится рядом и какие ветра дуют. Sputnik решил выяснить, чем пахнет столица, а заодно – какие из ее районов удобны для проживания, а где полной грудью лучше не дышать…



© Sputnik / Виктор Толочко Стихийные рынки Минска - в торг идут одни старики

Нос приходится закрывать постоянно

Чем пахнет столица, знает предприниматель Павел Торчик, который несколько лет назад придумал необычный сувенир. В жестяных баночках предлагается "Воздух Минска", который состоит из 30% воздуха Старого города, по 15% — с Октябрьской площади и с "Минск-Арены", по 10% — воздуха парка Горького, Национальной библиотеки, площади Победы и Минского моря.

А дизайнер София Гройсман в прошлом году создала духи с ароматами всей Беларуси.

Далеко не всегда горожанам приходится наслаждаться запахами свежей выпечки или ароматного хмеля. Как показывает практика, чаще в воздухе витает "амбре" из смеси гари, мазута и еще чего-то.



© Sputnik / Александр Шурмелев Мусорный полигон возле Шабанов издалека выглядит даже живописно, чего не скажешь о запахе...

Долгие годы жителям микрорайона Шабаны не дают жизни очистные сооружения и мусорный полигон, который находятся поблизости. В одни дни ветер приносит неприятные запахи с одного объекта, в другие – со второго, пускай и значительно реже. Словом, нос приходится затыкать постоянно, говорят минчане.



© Sputnik/ Алексей Сазонов Почему гибнут деревья в столице

У запахов есть свой график появления. С очистных станций "привет" чаще прилетает в теплое время года по утрам.

"Чем пахнет? Извините, тут не пахнет — воняет! Форточки открыть нельзя", — не скрывает эмоций местный житель.

"Невозможно пройти по улице. Такая вонь, что глаза выедает. Воняет летом, весной. Как только оттепель – сразу расползается смрад", — говорит минчанка.

В старых Шабанах люди от неприятного запаха просто впадают в отчаяние. В отдельные дни ароматы доходят даже до станции метро "Могилевская" и улицы Ангарской.

"Воздух иногда идет на Шабаны, а иногда на Ангарскую. Какими-то волнами. Можно же какие-то заглушки ставить на эти станции. У нас мало того, что мусорка под боком – задушиться можно, так еще и это", — замечает жительница.

"Возле "Могилевской" порою даже в машине чувствуешь этот запах", — добавляет вторая.



© Sputnik / Виктор Толочко Кто платит за капремонт – жильцы или государство

Жители пробовали обращаться к городским властям. На какое-то время вонь прекращалась, но вскоре снова появлялась. Люди смирились и стали воспринимать историю "с душком" как данность.

"Мы привыкли уже просто: пахнет и пахнет. Те, кто в первый раз к нам приезжает, у них шок. Я не скажу, что очень часто пахнет. Мама, например, рассказывала, что раньше все время такие запахи были", — признается молодая мама, гуляющая во дворе с коляской.

"Одно время не воняло — говорят, станцию закрыли. А сейчас стали снова приходить "ароматы". Пусть делают что хотят, но лишь бы не воняло", — просит пенсионерка.

Запах проникает в подъезды и квартиры

Затыкать нос приходится и жителям домов на улице Козлова, которые живут по соседству с Минским маргариновым заводом. Люди признаются: если бы на улице пахло маргарином, они были бы счастливы. А так в воздухе уловимы запахи чего-то паленого.



© Sputnik / Александр Шурмелев Жильцы многих минских районов страдают - кто от запахов, кто от заводского смога

"Этот запах можно почувствовать, когда северный ветер дует в сторону трамвайных путей и жилого комплекса. Подъехав на трамвайчике в этот район, вы все поймете", — говорят жители.

По словам собеседников, пахнуть стало больше именно в последние годы. Неприятные ароматы усиливаются во влажную туманную погоду. В такую пору проникают в подъезды и даже квартиры.

Как отмечают жители, предприятие не удосужилось даже поставить полноценный забор между своей территорией и жилыми домами.

"Хотелось бы, чтобы сделали выше трубу, чтобы запахи поднимались выше, а не стелились по дворам", — добавляют собеседники.



© Sputnik / Александр Шурмелев Взрослые проблемы детских площадок

В прошлом году появилась информация, что здание маргаринового завода выставили на продажу, а предприятие переедет в другое место — у жителей окрестных кварталов появилась надежда, что снова смогут дышать полной грудью. Но конкурс объявляли уже несколько раз, а покупателя так и не нашли.

Шторы стираем каждый месяц

С запахом гари приходится мириться жителям самого центра столицы: на улице Тимирязева коптит "литейка" Минского завода отопительного оборудования.

Жители дома на соседней улице — Бирюзова — признаются: концентрация выбросов настолько велика, что в отдельные дни на улице можно увидеть смог, идущий со стороны предприятия.

"Дымок на улице появляется в пять часов утра. Я дворником работаю – знаю", — рассказывает жительница.

"Гарью этой пахнет — мне она уже надоела. Живу на втором этаже. У меня черные окна. Штору мою каждый месяц", — жалуется вторая.

Жильцы волнуются, ведь прямо напротив завода работает школа №16, а чуть дальше есть два детских садика. Как такое соседство с предприятием отразится на здоровье детей, никто не знает.



© Sputnik / Александр Шурмелев Долгие годы жителям микрорайона Шабаны не дают жизни очистные сооружения и мусорный полигон

Однако несмотря на претензии жителей район разрастается. Несколько лет назад здесь вырос мини-полис "Каскад", построили первый жилой небоскреб в Беларуси — "Парус".

Жители "Каскада" уже обращались с жалобами в горисполком. Ведь несмотря на то, что производство находится на достаточном удалении от их домов, запахи плавленого чугуна все равно долетают.

Местные просили перенести завод за МКАД, но в ответ получили от властей письменный отчет о ходе реконструкции на заводе.

На самом предприятии журналистам сообщили, что перенос предприятия стоит больших денег. Избавляться от него никто не собирается, ведь объект — один из крупнейших налогоплательщиков в столице.

"Горячая" точка — радиаторный

В прошлом году ВОЗ сообщила, что Беларусь находится на третьем месте в мире по относительной смертности от болезней, связанных с загрязнением воздуха. В нашей стране из-за последствий загрязнения воздуха умерло 100 человек на 100 тысяч населения.

Вместе с тем в Белстате отмечают: за последние семь лет объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух в Минске сократились почти на 13 тысяч тонн. Правда, по-прежнему в нем продолжают "витать" опасные твердые вещества (1,4 тысячи тонн за 2016 год), оксид углерода, снижающий способность гемоглобина переносить и поставлять кислород в организме человека (7 тысяч тонн), диоксид серы, который оказывает разрушительное влияние на витамин В1 и полностью уничтожает в организме витамин B12 (0,6 тонны).

Самой "горячей" точкой по загрязнению воздуха на карте Минска является район радиаторного завода, признают в Минском городском комитете природных ресурсов и окружающей среды. Однако, как показали проверки, в этом году превышения нормативов там не было, сообщает председатель комитета Сергея Масляк.



© Sputnik / Александр Шурмелев Самой "горячей" точкой по загрязнению воздуха на карте Минска является район радиаторного завода

"Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от литейного производства ОАО "Строймаш" и ОАО "Минский завод отопительного оборудования" ежемесячно осуществляет Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды. Превышение нормативов в 2017 году не выявлено", — сказал он.

В числе "двоечников" по нормативам, которые были наказаны штрафами в этом году, — ОАО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", ОАО "Завод Промбурвод", ООО "Хенде АвтоГрад", ООО "Фердинанд Малер САС".



© Sputnik/ Алексей Куденко Почему дорожки делают не там, где удобно людям

На радиаторном, продолжает собеседник, установили вагранки "закрытого типа" взамен вагранок открытого, а это позволило сократить выброс на 750 тонн.

"В 2016 году показатель количества дней с превышениями предельно допустимой концентрации в районе Радиальной снизился до 9,1%. Для сравнения: в 2015 году показатель был 14,7%", — заметил Сергей Масляк.

В числе проблемных предприятий с "литейкой" — ОАО "Строймаш". На данный момент там проводят модернизацию литейного участка. На Минском тракторном заводе к 2020 году также должны поставить вагранки "закрытого типа" и индукционные печи.

В комитете отмечают: работа на предприятиях ведется, и количество выбросов от них снижается. Вместе с тем там отметили: загрязняют окружающую среду больше не предприятия, а автомобили.

Именно машины — бич нашего времени. Более 85% загрязняющих веществ поступают в воздух с выхлопными газами. В прошлом году авто "поставили" 121,9 тысячи тонн веществ, а заводы — 18,1 тонны.

Ранее специалисты "Минскградо" выделили в Минске пять зон в зависимости от качества экологической обстановки. Наиболее чистыми территориями, по мнению экспертов, оказались Дрозды, Новинки, Лебяжий, Каменная Горка, Кунцевщина, Красный бор, Сухарево, Уручье и часть Зеленого Луга. Благоприятной была признана территория за Национальной библиотекой.

Зато худшее состояние экологической обстановки наблюдается в окрестностях радиаторного завода, вагоноремонтного завода, ТЭЦ-2 и мотовелозавода, а также в районе ТЭЦ-3, МТЗ, МАЗа, завода колесных тягачей.