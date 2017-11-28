В Бресте сохранилась сеть ведомственных (или рабочих) столовых, где цены отличаются демократичностью, а обеды — большими порциями. Когда-то в них кормили преимущественно «своих», и профсоюзы выделяли деньги на удешевление обедов. Теперь эти столовые охотно принимают гостей «со стороны», несущих живые деньги. Насколько доступны цены в столовых сейчас и во сколько обойдется полноценный обед «по-рабочему», узнал Вечерний Брест.





Мы выбрали семь наиболее популярных в Бресте столовых в разных частях города, чтобы сравнить в них цены. Для чистоты эксперимента везде взяли меню одного дня — за вторник, 21 ноября. Обед скомпоновали полноценный — с салатом, супом, мясным «вторым» с гарниром и напитком плюс кусочек хлеба. В расчет брались блюда с самой низкой ценой: самый дешевый салат, дешевый напиток и т.д.

Столовая концерна «Брестмясомолпром»

(ул. Карбышева, 119)





В среднем в день обслуживает около 100 человек, из них 70−80% — люди «со стороны». Столовая популярна у банковских служащих и представителей малых фирм, работающих в этой части города. Самый экономный обед (салат из белокочанной капусты с яблоком, суп молочный, 2 сосиски с макаронами и зеленым горошком и компот из яблок) обходится посетителям в 2 руб. 97 коп. Самое дорогое блюдо дня — язык говяжий отварной с маслом (50 г) — стоит 1 руб. 87 коп.

Столовая ОАО «БЭМЗ»

(ул. Московская, 202, корпус 4)





Все еще работает, хотя описана банком за долги и вот-вот может быть продана. В среднем в день обслуживает 170−180 человек. Пользуется популярностью у сотрудников близлежащих организаций и предприятий: «Беларусбанк», «5 элемент», «АМИ мебель», спорткомплексы и т.д. Из «заводских» услугами пользуются в основном представители администрации — человек 40−50, у кого есть возможность во время обеденного перерыва выйти за пределы предприятия. Бюджетный вариант обеда (салат из свежей капусты, суп харчо, биточки особые с картофельным пюре и кисель) потянул на 2 руб. 59 коп. Самое дорогое блюдо дня — свинина жареная с сыром и чесноком, 110 г — 2 руб. 82 коп.

Столовая ОАО «Савушкин продукт»

(ул. Янки Купалы, 120)





В среднем за день столовая обслуживает 400 — 450 человек, и немалая их часть — люди «со стороны». Столовая пользуется популярностью: на обед сюда приходят не только сотрудники соседних организаций (к примеру, ГАИ УВД), но приезжают даже из центра города, если есть своя машина. Полноценный «бюджетный» обед (винегрет, суп молочный, котлета любительская с гарниром из рисовой каши и кисель) обошелся в этот день посетителям в 2 руб. 40 коп. Самый роскошный — 4 руб. 50 коп. Самым дорогим блюдом дня в меню значилось «филе птицы, запеченное с ананасом» выходом 120 г — 2 руб. 24 коп.

Столовая КПУП «БРЕСТВОДОКАНАЛ»

(ул. Красногвардейская, 125)





В день обслуживает 260−280 человек. Среди «сторонних» посетителей — многочисленные арендаторы, продавцы из бутиков и с трикотажного рынка, а также командированные. Бюджетный вариант обеда (салат из морской и свежей капусты, рассольник по-ленинградски, котлета любительская с макаронами и напиток апельсиновый) стоит 2 руб. 40 коп. Самое дорогое блюдо в меню — язык отварной говяжий, 50 г (1 руб. 82 коп). Язык присутствует в меню ежедневно, потому что несколько клиентов (10−15 человек) приезжают специально ради него. Кроме того, столовая отпускает комплексные обеды на вынос в ланч-боксах. Входят: салат, гарнир и мясное блюдо. Средняя стоимость такого комплекса от 3 руб. до 3 руб. 30 коп. В среднем в день столовая продает около 20 комплексов в ланч-боксах.

Столовая № 1 Брестского отделения БЖД

(ул. Героев Обороны, 1/5)





Обслуживает 250 — 300 человек в день. Пользуется популярностью у тех, кто работает в центре города, а также у экскурсионных групп, направляющихся в Брестскую крепость. За обед экономкласса (салат из свежей и морской капусты, гороховый суп, тефтели из говядины, чай с сахаром и лимоном) нужно заплатить опять же (как сговорились!) 2 руб. 40 коп. Самое дорогое блюдо дня — котлета «Несвиж» весом 125 граммов за 2 руб. 35 коп.

Столовая СП ОАО «Брестгазоаппарат»

(ул. Орджоникидзе, 22)





Самая большая рабочая столовая в центре города. В среднем обслуживает около 900 человек в день. Работает в две смены: до 13 часов обслуживает работников первой смены (около 600 человек), с 18.20 до 20.00 — вторую смену. Славится большим выбором блюд (во вторник в меню только «вторых» насчитывалось 18) и ежедневным присутствием в меню рыбы. Бюджетный вариант обеда (салат из пряной моркови, суп картофельный с клецками и шпиком, тефтели «ежики» с пшенной кашей и компот из свежих яблок) обходится работникам предприятия в 1 руб. 85 коп. Самое дорогое блюдо дня — котлета «Нежность» из филе хека, 120 г, стоит 2 руб. 51 коп. С 13.10 до 14.00 столовая открыта для всех желающих. Постоянных «городских» как минимум человек 100 в день. Для «города» расценки в столовой чуть-чуть выше. Обед с тем же перечнем блюд для «сторонних» граждан будет стоить уже 2 руб. 31 коп.

Столовая УП «Гефест-техника»

(ул. Суворова, 21)





Самая «молодая» столовая Бреста. Введена в строй в 2013 году, в 2014-м была признана лучшей в республике в номинации «открытие года». В среднем за день в ней обслуживаются 650−750 человек. Еще недавно около 60% посетителей составляли свои сотрудники, теперь число «своих» и «сторонних» почти выравнялось. Услугами столовой пользуются расположенные по соседству швейные предприятия, персонал «Будаўнічага раю», очень много людей приезжает из города: столовая славится большими порциями. Эконом-обед (салат из моркови с чесноком, суп картофельный с горохом, тефтели из свинины с овсянкой и напиток из свежих яблок) обошелся посетителям в 2 руб. 26 коп. — самая низкая цена в нашем рейтинге. При этом для «своих» обед будет стоить на 15% меньше (скидка предоставляется по пропускам). Самое дорогое блюдо дня — колбаски по-мински (100 г — 3 руб. 45 коп.)