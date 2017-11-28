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На официальном плакате чемпионата мира- 2018 будет изображен Лев Яшин

29.11.2017 09:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Официальный плакат чемпионата мира по футболу- 2018 презентовали в Москве. Плакат выполнен в ретро-стиле, на нем изображен легендарный московского "Динамо" Лев Яшин.

На официальном плакате чемпионата мира- 2018 будет изображен Лев Яшин
© Sputnik/ Алексей Даничев
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"Мы не сомневались, думая о том, какой плакат должен быть. Он должен изображать силу и лицо отечественного футбола", — сказал на презентации вице-премьер РФ и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. И добавил, что в том, кто должен быть изображен на плакате, его создатели нисколько не сомневались – только легендарный вратарь Лев Яшин.

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, который присутствовал на презентации, добавил, что "плакат всегда олицетворял страну-хозяйку и главные ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера. Он станет напоминанием, что Россия провела отличный и незабываемый чемпионат мира", — добавила Самура.

На официальном плакате чемпионата мира- 2018 будет изображен Лев Яшин
© Sputnik/ Ирина Белова
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Гостями мероприятия также стали посол чемпионата мира-2018 Евгений Ловчев и вдова Льва Яшина Валентина. Она расписалась на плакате и подарила голкиперу московского ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву как талисман.

"Эмоции переполняют. Для меня был большой сюрприз, что именно мне первому его подарили, — признался вратарь сборной России. — Это гордость, это очень мощно. Лев Иванович — это мировая фигура. И через двести и триста лет все будут его помнить. Нам до него далеко, но будем стараться".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный плакат чемпионата мира по футболу 2018 года, на котором изображен легендарный вратарь московского "Динамо" Лев Яшин, представили в Москве.

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