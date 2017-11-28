Неизвестные похитили сбережения у пары стариков в Минске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по краже 2700 рублей — сбережений пожилой пары, из квартиры на улице Ангарской в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

23 ноября мужчина и женщина средних лет зашли домой к пенсионерам под предлогом обмена купюр образца 2009 года на более новые. Пенсионеры, 88-летний мужчина и его 89-летняя супруга, на это предложение не согласились, пояснив, что им нужно посоветоваться с родными.

Тогда посетители стали отвлекать внимание хозяев разговорами и просьбами подписать различные документы. После ухода незнакомцев супруги обнаружили пропажу сбережений, 2700 рублей, и рассказали о случившемся родственнику, который обратился в правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.