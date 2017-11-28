ГАИ: движение в Минске ограничат по маршрутам президентских кортежей

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. ГАИ Минска предупредила о частичном ограничении движения в центральной части Минска в ближайшие три дня в связи с мероприятиями, на которых будут присутствовать VIP-делегации из 6 стран.

В четверг в Минске состоится заседание сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, в связи с чем ожидается прибытие делегаций из 6 стран-участниц Совета. В организацию входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

"Сегодня, завтра и в пятницу будет временно и частично ограничено движение в центре Минска. Движение ограничат по пути следования президентских кортежей", — сообщили Sputnik в среду в ГАИ.

В целях мер безопасности, которые в таких случаях предпринимаются во всем мире, информация о маршруте следования VIP-кортежа не разглашается.

"Эта информация относится к конфиденциальной, поэтому в прессе не озвучивают названий улиц, где ограничат движение", — сказали в ГАИ.

В свою очередь в МВД Беларуси отметили, что во время проведения саммита ОДКБ будет обеспечен контроль за территорией, которая прилегает к маршрутам следования кортежей делегаций.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ из-за саммита ОДКБ призывает минчан 3 дня ездить на метро

"Это остановки транспорта, пешеходные переходы, мосты, путепроводы, высотные здания", — сказали Sputnik в ведомстве.

Там также проинформировали, что в целях безопасности будет задействовано оптимальное количество сил и средств ГУВД Мингорисполкома и военнослужащих внутренних войск.

"Это будет комплекс мер безопасности, которые принимаются правоохранительными органами, когда в стране проводится мероприятия высокого уровня", — отметили в МВД.