В Могилеве братья отвезли друга в лес в багажнике и прикопали в яме. Получили немалый срок

Двоих братьев из Могилева приговорили к 6 годам колонии. Могилевчане вывезли своего друга в лес в багажнике, избили, выкопали яму и прикопали его в ней.



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Произошло это около года назад. Братья — им 18 и 20 лет — заехали к знакомому на машине под предлогом выпить пива, однако вывезли его в лес. Там они избили мужчину, выкопали яму и заставили его в нее залезть, присыпав землей. Все это время они грозились убить потерпевшего, а один из братьев приставил к шее мужчины металлическую часть лопаты и грозился его закопать.

Поиздевавшись, братья разрешили мужчине вылезти из ямы, посадили его в багажник, а затем отвезли к себе домой, где тот находился еще некоторое время.

Выяснилось, что накануне потерпевшего допрашивали сотрудники милиции. Они интересовались, не могут ли быть причастны братья к краже, обстоятельства которой устанавливали.

— Братья пытались проверить, что про них потерпевший рассказал милиционерам. Не дождавшись никакого результата, они его отпустили, — сказала старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

Суд признал братьев виновными в ограничении свободы человека путем насильственного удержания, совершенного способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, и приговорил к 6 годам колонии в условиях усиленного и общего режима. Приговор вступил в силу.

Известно, что оба брата воспитывались в спецшколе.