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Житель Ляховичей решил из мести заразить бывшую жену ВИЧ

29.11.2017 10:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ляховичей, который предпринял попытку заразить свою бывшую супругу ВИЧ-инфекцией, сообщили изданию intex-press в УВД Брестского облисполкома.

Житель Ляховичей решил из мести заразить бывшую жену ВИЧ
© Sputnik/ Максим Богодвид
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В милицию поступило обращение от 38-летней пострадавшей, которая рассказала, что на улице возле дома ее ударил медицинским шприцем мужчина. Нападавший, которого вскоре задержали, признался, что его нанял знакомый — бывший супруг женщины. Тот за 50 долларов предложил найти использованный и зараженный ВИЧ-инфекцией шприц и ударить им бывшую супругу.

Исполнитель на дело пошел подвыпившим и в шприц набрал кровь здорового человека.

Когда задержали инициатора преступления, он признался, что таким образом хотел отомстить бывшей, которая "испортила ему жизнь". В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за заражение вирусом ВИЧ человека (ч.3 ст. 157 УК РБ). Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы.

Отмечается, что исполнителем оказался 33-летний ранее судимый житель Ляховичей. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.1 ст.339 УК РБ). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина нанял за 50 долларов знакомого, который должен был на улице ударить женщину зараженным шприцем, но тот ошибся с выбором "инструмента" для расправы.

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