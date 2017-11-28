Житель Ляховичей решил из мести заразить бывшую жену ВИЧ

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ляховичей, который предпринял попытку заразить свою бывшую супругу ВИЧ-инфекцией, сообщили изданию intex-press в УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik/ Максим Богодвид В Ганцевичах женщина умышленно заразила двоих любовников ВИЧ

В милицию поступило обращение от 38-летней пострадавшей, которая рассказала, что на улице возле дома ее ударил медицинским шприцем мужчина. Нападавший, которого вскоре задержали, признался, что его нанял знакомый — бывший супруг женщины. Тот за 50 долларов предложил найти использованный и зараженный ВИЧ-инфекцией шприц и ударить им бывшую супругу.

Исполнитель на дело пошел подвыпившим и в шприц набрал кровь здорового человека.

Когда задержали инициатора преступления, он признался, что таким образом хотел отомстить бывшей, которая "испортила ему жизнь". В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за заражение вирусом ВИЧ человека (ч.3 ст. 157 УК РБ). Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы.

Отмечается, что исполнителем оказался 33-летний ранее судимый житель Ляховичей. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.1 ст.339 УК РБ). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.