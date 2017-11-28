Капсулу с прахом Хворостовского доставили в его родной Красноярск

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Капсулу с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск, сообщили в министерстве культуры Красноярского края.



© Sputnik/ Владимир Вяткин Имя Хворостовского увековечат в Кемеровской области России

Согласно последней воле оперного певца его прах должен быть захоронен в Красноярске и Москве. Во вторник прошли похороны на Новодевичьем кладбище столицы. Могила исполнителя находится почти в 100 метрах от места захоронения другой легенды русской оперы – Федора Шаляпина.

"Капсула доставлена в Красноярск. Родные уведомлены. Теперь будем ждать официальной церемонии", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что церемония захоронения состоится после того, как будет определено место. До этого урна с прахом будет находиться на хранении в специальном учреждении.

На прошлой неделе Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил увековечить имя Хворостовского в Кузбассе. В среду стало известно, что в честь исполнителя будет назван Прокопьевский колледж искусств, которому в следующем году исполнится 55 лет.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, коллектив колледжа поддержал инициативу губернатора и сам обратился с ходатайством о получении права носить имя народного артиста России.

"По мнению педагогов, имя великого деятеля искусств, родившегося в Сибири, будет служить образцом для подражания, профессиональным стимулом для студентов", – добавили собеседники Sputnik.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Родился в Красноярске, был почетным гражданином этого города и Красноярского края. Свой последний концерт Хворостовский дал на малой родине в июне текущего года.

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