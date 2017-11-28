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Супружескую пару из Могилева обвиняют в махинациях с 16 квартирами одиноких и бедных людей

29.11.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары из Могилева. Их обвиняют в незаконных сделках с недвижимостью малоимущих и одиноких людей — всего 16 квартирами. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

По данным следствия, 50-летний житель Могилева и его 48-летняя жена не имея на то разрешения (лицензии) незаконно совершали сделки с недвижимостью. С июня 2008 по январь 2017 на территории города и области фигуранты находили квартиры, в которых проживали малоимущие и одинокие граждане.

«Обвиняемые вступали с ними в доверительные отношения, под предлогом обмена или продажи квартир склоняли их к незаконным сделкам, обещая предоставить иное жилье, а также разницу между стоимостью недвижимости», — рассказывает официальный представитель УСК по области Оксана Соленюк.

При этом, считают следователи, пара не собиралась выполнять обязательства и выплачивать деньги в полном объеме.

«Приобретаемые квартиры обвиняемые оформляли как на себя, так и на имя своих родственников», — уточнили в УСК.

В деле фигурирует 16 квартир, сумма незаконного полученных средств составила более 526 тысяч рублей (примерно 260 тысяч долларов в эквиваленте).

Супружеской паре предъявлено обвинение по ч. 1, 3 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч. 2 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).

На имущество фигурантов общей стоимостью около 60 тысяч рублей (деньги, золотые украшения, автомобиль, объекты недвижимости) наложен арест. Мужчина заключен под стражу, его супруга — на свободе под условием личного поручительства. Дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Могилев
 
 
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Фигуранты обещали разменять квартиры. А на самом деле оформляли их на себя или родственников.

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