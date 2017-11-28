Правоохранители обеспечат контроль за состоянием правопорядка во время саммита ОДКБ в Минске

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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители обеспечат контроль за состоянием правопорядка во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Минске 30 ноября состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, где будет присутствовать ряд глав государств СНГ. "В этой связи правоохранители примут все необходимые меры для предупреждения преступлений и правонарушений. Для обеспечения общественной безопасности планируется задействовать необходимое количество сил и средств ГУВД Мингорисполкома и военнослужащих внутренних войск. Будет обеспечен контроль за состоянием правопорядка на территории у маршрутов движения кортежей (остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, мосты, путепроводы, высотные здания)", - проинформировали в министерстве.

Также с 29 ноября по 1 декабря в МВД и ГУВД Мингорисполкома будут функционировать оперативно-ситуационные штабы. Их цель - координация действий всех задействованных служб и подразделений, сбор и обобщение информации о состоянии оперативной обстановки для своевременной выработки управленческих решений и организации взаимодействия с заинтересованными органами власти и управления.-0-