29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространенная в интернете информация о милиционере с пистолетом в автобусе оказалась фейком, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Как отметили в милиции, 27 ноября некоторыми СМИ была предпринята попытка распространить в интернете видеоролик, в котором минчанка Ксения Голубович рассказала о происшествии, имевшем место 25 ноября в общественном транспорте во Фрунзенском районе столицы. "По ее словам, в автобус 54-го маршрута поздно вечером зашел нетрезвый мужчина, "…у которого под курткой оказалась форма милиции, нашивка, все как положено". Затем, со слов женщины, он достал "…табельное оружие и направил его в сторону, где сидят люди". Как утверждают авторы публикации, "…девушка с подругой выпрыгнула из автобуса на ближайшей остановке и позвонила в милицию. Но оператор не поверил девушке и не принял звонок, посоветовав Ксении "отдыхать", - рассказали в ГУВД.

Проведенная проверка показала, что эта информация не соответствует действительности и направлена исключительно на дискредитацию органов внутренних дел. "На самом деле события разворачивались следующим образом: было установлено, что 25 ноября в 22.46 на номер 102 позвонил молодой человек, а не Ксения, как утверждают авторы материала, - отметили в ГУВД. - Он сообщил, что в автобусе маршрута №54 один из пассажиров "достал пистолет, передернул затвор и направил в сторону пассажиров".

"В заявлении не было ни слова о том, что правонарушитель является сотрудником органов внутренних дел либо иных силовых структур. Но оператор службы 102, приняв информацию и уточнив приметы пассажира, незамедлительно передала ее по милицейским каналам связи для реагирования, - рассказала начальник службы милиции 102 Наталья Кудрявцева. - Оператор действовала максимально корректно и оперативно, никаких советов "отдыхать" не было и в помине, в этом можно убедиться, прослушав аудиозапись разговора".

По маршруту следования автобуса выбывал наряд оперативно-дежурной службы Фрунзенского РУВД. Агрессивного мужчины в салоне обнаружено не было.

Во время дальнейшего разбирательства были опрошены участники истории. Так, позвонивший по телефону 102 молодой человек пояснил, что опасный мужчина был одет в гражданскую одежду: джинсы и синюю куртку, под которой была майка с какой-то надписью. За 30-40 секунд до своей остановки парень услышал щелчок и увидел, как нетрезвый пассажир достал из-под брючного ремня предмет, похожий на пистолет, и переложил его во внутренний карман куртки, не угрожая и не наставляя его на кого-либо. По словам заявителя, никто особо и не обратил внимания на пассажира, так как никакого волнения в салоне не наблюдалось, никто не просил помощи, не выбегал из автобуса.

Опрошенная Ксения Голубович несколько иначе описала ситуацию, пассажира и его одежду. Однако достоверно подтвердить сведения о "сотруднике силовых структур" и его "опасных действиях с оружием" она не смогла. Сейчас правоохранительные органы столицы проводят обширный комплекс мероприятий для того, чтобы установить личность и задержать подозрительного мужчину.

"Обращаясь к минчанам, еще раз акцентирую внимание на необходимости более точно запоминать детали происшествия и приметы злоумышленника, если вы оказались в неприятной ситуации, - подчеркнула Наталья Кудрявцева. - Любая важная деталь увеличивает шансы на задержание преступника по горячим следам, в то время как малейшая неточность может дать ему шанс скрыться. И звонить на номер 102 надо незамедлительно".-0-