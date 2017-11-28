Новые черные риелторы в Могилеве: задержана супружеская пара

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Супружеская пара из Могилева обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



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По данным следствия, обвиняемые — мужчина, 1967 года рождения, и его супруга, 1969 года рождения — находили квартиры, в которых проживали малоимущие, одинокие и социально уязвимые граждане. Вступали с ними в доверительные отношения и под предлогом обмена или продажи квартир склоняли к незаконным сделкам. При этом обещали предоставить им альтернативное жилье и вернуть разницу в деньгах.

Сделками с недвижимостью пара занималась с июня 2008 года по январь 2017 года. Квартиры находили в Могилеве и области, оформляли их на себя и своих родственников.

"Всего выявлено 16 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Сумма незаконно полученных денежных средств составила более 526 тысяч рублей", — уточнила Оксана Соленюк.

Супружеской паре предъявлено обвинение по ч.ч. 1, 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 233 (мошенничество, совершенное в крупном размере и незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса РБ.

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На их имущество — сумму порядка 60 тысяч рублей, включая деньги, золотые изделия, автомобиль, объекты недвижимости — наложен арест. Мужчина заключен под стражу, к женщине применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.