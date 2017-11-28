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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. Ночью и утром во многих районах пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине прогнозируются осадки. Ночью и утром возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, по восточной половине страны в отдельных районах порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем ожидается от нуля до 5 градусов тепла.

В Гидромете также сообщили, что в пятницу, 1 декабря, в ночные и утренние часы на большей части территории страны ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.-0-

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