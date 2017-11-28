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Белорусские медики проведут операцию по трансплантации печени ребенку в Казахстане

29.11.2017 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики проведут операцию по трансплантации печени ребенку в Казахстане, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо на днях вылетает в Казахстан, где будет оперировать годовалого ребенка. Малышу проведут трансплантацию печени от отца. Эта операция станет мастер-классом, который белорусские медики дадут коллегам из Казахстана.

Сфера трансплантологии является ярчайшим примером сотрудничества белорусских и казахских специалистов в области здравоохранения. Недавно в Беларусь из этой страны прибыла группа из шести врачей. В центре трансплантации они будут улучшать свои профессиональные навыки.

В целом, по словам министра, системы здравоохранения двух стран выстроили прочный мост взаимодействия, сотрудничество динамично развивается. Показательным примером является то, что в качестве модели организации помощи матери и ребенку здравоохранение Казахстана взяло именно белорусский опыт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики проведут операцию по трансплантации печени ребенку в Казахстане, сообщил журналистам министр здравоохранения...

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