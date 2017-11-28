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Милиция прекратила дело о брошенной в ветклинике хаски, собака после операции уже начала ходить
29.11.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, который бросил больную собаку в ветклинике, прекращено. Сейчас хаски Гретта чувствует себя хорошо и живет у волонтера.
Напомним, 12 ноября мужчина
— После операции Гретта сразу стала ходить, — говорит Елена Гутина, директор «Доктор Вет». — Чувствует она себя хорошо. Сейчас за ней наблюдают врачи.
Новой хозяйкой хаски стала волонтер, дома у которой собака сейчас и живет.
Проверка же в отношении бывшего владельца Гретты установила: факта жестокого обращения с животными в действиях мужчины не установлено.
— Начатое по заявлению дело об административном правонарушении прекращено, —
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Административный процесс за жестокое обращение с животными в отношении мужчины, который бросил больную собаку в ветклинике, прекращен. Сейчас хаски Гретта...
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