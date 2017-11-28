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Милиция прекратила дело о брошенной в ветклинике хаски, собака после операции уже начала ходить

29.11.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Дело о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, который бросил больную собаку в ветклинике, прекращено. Сейчас хаски Гретта чувствует себя хорошо и живет у волонтера.


Гретта. Фото: соцсети.

Напомним, 12 ноября мужчина принес в ветклинику «Доктор Вет» собаку, у которой были переломаны кости таза. Он представился хозяином хаски, просил сделать рентген, а позже интересовался: можно ли его питомца усыпить. Услышав отрицательный ответ, владелец ушел подумать. Больше на связь с ветеринарами он не выходил. В итоге директор клиники написал на него заявление о жестоком обращении с животными.

— После операции Гретта сразу стала ходить, — говорит Елена Гутина, директор «Доктор Вет». — Чувствует она себя хорошо. Сейчас за ней наблюдают врачи.

Новой хозяйкой хаски стала волонтер, дома у которой собака сейчас и живет.

Проверка же в отношении бывшего владельца Гретты установила: факта жестокого обращения с животными в действиях мужчины не установлено.

— Начатое по заявлению дело об административном правонарушении прекращено, — сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

 
 
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Административный процесс за жестокое обращение с животными в отношении мужчины, который бросил больную собаку в ветклинике, прекращен. Сейчас хаски Гретта...

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