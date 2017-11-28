Столичный суд не нашел признаков оскорбления в слове «чмо» и не признал его ругательством. Как проходил этот нетипичный процесс, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

После семи лет совместной жизни Анна (имя героини изменено) развелась с мужем. С тех пор они часто встречаются в суде по разным вопросам, так как мирно договориться о многом не могут. В этот раз на Анну бывший муж написал заявление о том, что она прилюдно назвала его «чмом». Девушка не отрицала этот факт, но вину категорически не признавала.

— В тот день он пришел к сыну, стал провоцировать скандал. Я ушла с ребенком к соседке, бывший муж остался в квартире один. По возвращении мы не обнаружили ни его самого, ни ноутбука, который мне нужен для работы. Вызвала милицию. Прибывший сотрудник позвонил экс-супругу и сообщил, что за его действия предусмотрена уголовная ответственность. Тот, испугавшись, буквально в течение получаса принес ноутбук в опорный пункт, — рассказала на заседании обвиняемая.

Но забрать компьютер в тот вечер не получилось: мужчина требовал предъявить на технику документы. Их Анна, по ее словам, хранила на работе. Покидая опорный пункт, она крикнула: «Ну ты и чмо!». К слову, по факту кражи до сих пор проводится проверка.

— Безусловно, «чмо» — жаргонное слово, но это аббревиатура, которая расшифровывается как «человек, морально опустившийся». Бывший супруг в тот вечер совершил крайне низкий поступок, похитив ноутбук, и поэтому полностью подходит под это описание. Полагаю, слово «идиот» куда обиднее, чем фраза «человек, морально опустившийся», но тем не менее оно не является оскорблением. Тем более у Федора Михайловича Достоевского даже есть одноименное произведение, — пояснила девушка.

Как выяснилось, потерпевший фиксировал все происходящее на камеру и попросил судью просмотреть видеозапись. На ней было запечатлено вызывающее поведение экс-супруга Анны, который всячески старался ее поддеть. А когда услышал в свой адрес слово «чмо», то сделал вывод, что его честь и достоинство были унижены и свидетелями тому стали три участковых инспектора.

Оказалось, личность оскорбленного милиционерам знакома хорошо. Один даже вступился за Анну, расшифровав аббревиатуру как «человек, музыкально одаренный» (потерпевший работает звукорежиссером). Услышав это, секретарь судебного заседания едва сдержала улыбку.

На принятие решения по данному делу судье потребовалось некоторое время. В итоге Анну признали невиновной.

К слову, ночь после заседания бывший муж Анны провел в комнате для задержанных одного из столичных РУВД, куда отправился за нарушение порядка — ругался в общественном месте.