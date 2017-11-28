В Борисове установили первый почтомат

На днях в Борисове на железнодорожном вокзале, около здания почтового отделения, появился большой металлический шкаф с ячейками и терминалом, похожим на банкомат. Многие борисовчане с интересом рассматривают новинку.



Фото: ex-Press.by

Это почтомат — автоматический терминал со множеством ячеек, в которые курьер доставляет посылку, а получатель может потом в любое удобное для него время забрать ее.

Пользоваться почтоматом так же просто, как привычным нам всем банкоматом. Чтобы получить посылку, отправитель должен указать адрес почтомата, по которому доставят посылку. Когда посылка поступит в почтомат, вам придет смс-оповещение, а также код открытия ячейки.

При получении товара вы должны пройти авторизацию и ввести код открытия из смс. Оплатить услуги почтомата можно с помощью карточки или наличными в купюроприемнике (но сдачи не ждите). После оплаты в почтомате можно открыть соответствующую ячейку и получить свою посылку.

Отметим, что удобство пользования почтоматом заключается еще и в том, что для получения товара не нужен паспорт, как этого требуют в обычном почтовом отделении. И если у человека не получается забрать посылку, он может попросить кого-то из родственников сделать это за него.

Если посылку не забирают в течение нескольких дней, она отправляется в почтовое отделение. Об этом получателю также сообщают посредством смс.

Устройство еще не введено в эксплуатацию и заработает лишь в декабре:

— Сейчас мы тестируем систему, ждем прошивку, которую заказали в Европе. В начале декабря почтомат начнет свою работу. На сколько он будет популярен в Борисове, сложно сказать. Все увидим со временем. В Минске наши клиенты уже давно активно используют почтоматы.