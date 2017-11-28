Минчанин через соцсети выманивал деньги у тех, кто искал подработку интимом

21-летнего жителя столицы обвиняют в мошенничестве. Через «фейковые» страницы в социальных сетях он находил тех, кто искал подработку или быстрые кредиты. А потом выманивал деньги, сообщает Управление Следственного комитета по Минску.

Мужчина создал странички под анкетными данными незнакомых ему женщин и разместил там же объявления о подработке. Откликнувшимся он в переписке сообщал, что суть подработки — оказание интимных услуг дамам.

«Потерпевшим высылались фотографии „клиенток“, которые якобы были готовы оплатить „работу“. За получение их контактов обвиняемый просил перевести на расчетный счет от 70 до 170 рублей», — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Для убедительности мужчина предоставлял копии паспортов (незаконно добытые), где данные совпадали с информацией на страницах в соцсети. После перевода денег контакты не предоставлялись, а связь с людьми обрывалась.

Еще в двух случаях мужчина разместил объявления о быстрых кредитах. И просил 100 рублей — «за услуги по обеспечению выдачи денег».

Следствием установлено 15 потерпевших от действий обвиняемого в период с октября 2016-го по июнь 2017 года.

Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Сейчас ему грозит вплоть до 4 лет лишения свободы. Дело уже направлено в суд.