В Шкловском районе 42-летнего уклониста оштрафовали на 920 рублей

В Шкловском районе завели уголовное дело на 42-летнего уклониста. По решению суда ему назначен штраф в 40 базовых или 920 рублей.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В военном комиссариате Шкловского района пояснили: повестка может прийти не только молодым ребятам призывного возраста. Во время военных сборов повестки вручают и тем, кто уже отслужил и сейчас состоит в резерве.

— 9 августа одному из военнообязанных под подпись вручили повестку, в которой сообщалось, что 12 сентябре он должен явиться в военкомат и отправится на военные сборы, — рассказывает Юрий Кудрявцев, военный комиссар Шкловского района. — В указанную дату мужчина на место не пришел. Никаких справок об уважительной неявке у него нет.

В итоге материал об уклонении от явки на военные сборы поступил в прокуратуру Шкловского района, а позже в Следственный комитет. На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст. 436 УК (Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы).

Известно, что военнообязанный живет об одной из деревень Школовского района, работает на частника. Детей у него нет.

— В октябре дело уклониста разбирал суд Шкловского района, — продолжает Юрий Кудрявцев. — В суде он пояснил, что на сборы не явился по личной недисциплинированности. В итоге ему назначили штраф в 40 базовых или 920 рублей в пользу государства.

После уплаты штрафа и погашения судимости, мужчина снова будет подлежать призыву на военные сборы.