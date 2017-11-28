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Фотограф из Витебск потратил 4 года, чтобы сделать красивый ролик о Беларуси
29.11.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Фотограф из Витебска сделал ролик о Беларуси в формате timelapse. Для него он сделал около 15 тысяч фотографий, работал более четырех лет.
Юрию Велитниченко 26 лет. Он живет в Витебске и заочно учится в Белорусской государственной академии искусств на отделение кинотелеоператорства. По первому образованию он электрик на железной дороге. Однако сейчас Юрий работает фотографом. Говорит, что больше всего нравится снимать пейзажи и заниматься уличной или городской съемкой. Однако основной доход приносит свадебная и рекламная фотосъемки.
Последние четыре года он ездил по Беларуси и снимал интересные места. Эти фотографии и стали основой для ролика о стране.
— Этот проект для меня — просто шаг вверх в своем опыте. Я его снял, получил опыт. Ведь ты ролик загружаешь, люди пишут, что все здорово и классно, какое-то удовольствие от этого тоже получаешь. На протяжении почти четырех лет ездил и снимал, накопился материал и я подумал, почему бы не сделать что-то по итогу.
Видео:
Постобработка ролика заняла, по словам Юрия, сотни часов. Музыку написал его друг, звукорежиссер Александр Юрьев.
Юрию сложно выделить место, которое в Беларуси во время съемок ему понравилось больше всего. Но ему было интересно посетить замки, например, руины Смолянского замка.
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Фотограф из Витебска сделал ролик о Беларуси в формате timelapse. Для него он сделал около 15 тысяч фотографий, работая более четырех лет.
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