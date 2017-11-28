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На Немиге снимают каркас для запрещенной городом большой рекламы Huawei
29.11.2017 13:08 — Новости Общества | Tut.by
На днях с многоэтажки на Сторожевской начали демонтировать конструкцию для рекламной вывески Huawei, которая была запрещена в этой локации городом, но провисела тут почти год.
Напомним, еще в первой половине 2017 года минская компания «Колорэкспресс»
Чиновники объясняли свое решение тем, что конструкция была согласована с теми руководителями, которые сейчас не работают. Мол, раньше в комитете архитектуры эти функции были возложены на одного человека, но уже на протяжении двух лет такие вещи согласовываются с главой города и потом утверждаются рабочей группой. А с учетом в том числе идеологической значимости проспекта Победителей реклама Huawei туда не вписывается, рассказывали в Мингорисполкоме.
В итоге, город и инвестор
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