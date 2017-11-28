На Немиге снимают каркас для запрещенной городом большой рекламы Huawei

На днях с многоэтажки на Сторожевской начали демонтировать конструкцию для рекламной вывески Huawei, которая была запрещена в этой локации городом, но провисела тут почти год.



Фото: Дмитрий Белковский

Напомним, еще в первой половине 2017 года минская компания «Колорэкспресс» должна была на 5 лет установить рекламу компании Huawei на крыше дома на улице Сторожевской, который хорошо виден с проспекта Победителей. Заказ оценивался в 432 тысячи долларов. Были получены все согласования, и в начале года начался монтаж конструкции. Но вскоре город сначала приостановил работы, а потом аннулировал разрешение на установку. Китайской компании предложили подыскать другое место для размещения рекламы.



Так должна была выглядеть реклама

Чиновники объясняли свое решение тем, что конструкция была согласована с теми руководителями, которые сейчас не работают. Мол, раньше в комитете архитектуры эти функции были возложены на одного человека, но уже на протяжении двух лет такие вещи согласовываются с главой города и потом утверждаются рабочей группой. А с учетом в том числе идеологической значимости проспекта Победителей реклама Huawei туда не вписывается, рассказывали в Мингорисполкоме.



Так конструкция выглядела несколько месяцев назад. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В итоге, город и инвестор пришли к компромиссу и договорились, что вместо Сторожевской реклама Huawei появится на доме на площади Якуба Коласа. Скоро там начнут монтировать вывеску.



Здесь должна появиться реклама. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY