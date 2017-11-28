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В Минской области пройдут рождественские и новогодние ярмарки
29.11.2017 13:18 — Новости Общества | Tut.by
Ярмарки запланировали в крупных городах центрального региона с 9 декабря по 6 января.
В Молодечно и Солигорске ярмарки пройдут 16 декабря, в Несвиже — 17-го, сообщили в Миноблисполкоме.
В Борисове, Вилейке, Слуцке и Жодино предпраздничные кирмаши состоятся 23 декабря. Также в городе машиностроителей организуют и повторную новогоднюю ярмарку — 30 декабря.
Приятным бонусом для покупателей в эти дни станут распродажи товаров по сниженным ценам, рекламные акции и дегустации, обещают в исполкоме.
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Приятным бонусом для покупателей в эти дни станут распродажи товаров по сниженным ценам, рекламные акции и дегустации.
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