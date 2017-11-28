|
Пьяный мужчина с оружием напугал пассажиров столичного автобуса. Милиция его ищет
29.11.2017 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Столичная милиция ищет мужчину, который 25 ноября напугал пассажиров в автобусе. По словам очевидцев, у него было оружие, а под курткой — рубашка со специфической нашивкой. В некоторых СМИ появились предположения, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов. «Эта информация не соответствует действительности и направлена на дискредитацию органов», —
На днях телеканал «Белсат»
При этом под курткой незнакомца, рассказала она каналу, оказалась «фирма милиции, нашивка, все как положено». Издание отмечало, что на звонок девушки оператор в 102 якобы не поверил и посоветовал «отдыхать».
«Проведенная в ГУВД Мингорисполкома проверка показала, что эта информация не соответствует действительности, направлена исключительно на дискредитацию органов внутренних дел», — заявили в столичной милиции. И назвали все это «фейком».
Позже и сама минчанка упрекнула журналистов в искажении фактов.
Свидетель увидел майку с надписью «полиция»
В милиции уточнили: 25 ноября в 22.46 им действительно поступил похожий звонок. Но не от девушки, а другого пассажира автобуса — парня. Вот что он рассказал (запись публикует ГУВД):
«Молодой человек лет 20−22, в спортивной майке синей, под ней рубашка с надписью „полиция“, доставал пистолет, передергивал затвор, вел себя немножко неадекватно».
«В заявлении не было ни слова о том, что правонарушитель является сотрудником органов внутренних дел либо иных силовых структур. Но оператор службы „102“, приняв информацию и уточнив приметы пассажира, незамедлительно передала ее по милицейским каналам связи для реагирования. Оператор действовала максимально корректно и оперативно, никаких советов „отдыхать“ не было и в помине», — рассказывает начальник подразделения Наталья Кудрявцева.
Выбывшие на место милиционеры не нашли в салоне агрессивного мужчины.
Они еще раз опросили свидетелей. Звонивший в милицию парень объяснил, что за полминуты до своей остановки услышал щелчок: незнакомец достал из-под ремня предмет, похожий на пистолет, и переложил во внутренний карман куртки.
«При этом никому не угрожал и не наставлял ствол на кого-либо, — передает ГУВД слова пассажира. — По словам заявителя, никто особо и не обратил внимания на пассажира, так как никакого волнения в салоне не наблюдалось, никто не просил помощи, не выбегал из автобуса».
— Почему вы подумали, что это именно форменное обмундирование и форменный свитер. Вы когда-нибудь видели? — уточняли милиционеры у девушки. Ее опрос записали на камеру.
— Да, потому что я не видела таких свитеров. Именно похоже как форма чего-то. Знаете, есть такая вязка и форма свитеров, которые носят сотрудники разных ведомств. Ты же не стоишь об этом и размышляешь, где это видел. Просто отпечатывается реакция, — пояснила Ксения Голубович.
— Как вы полагаете, был это сотрудник милиции или просто гражданин, который мог использовать атрибутику каких-то силовых подразделений?
— По факту это мог быть кто угодно. В комментарии я говорила, что остальная одежда была штатская. Естественно, ты видишь надпись (какую именно, девушка не уточнила. — Прим. TUT.BY) — и такая ассоциация.
Незнакомца из автобуса ищут до сих пор. Как сообщает ГУВД, «проводится обширный комплекс мероприятий по установлению личности и задержанию подозрительного мужчины».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам очевидцев, у незнакомца было оружие, а под курткой - майка со специфической нашивкой.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии