Пьяный мужчина с оружием напугал пассажиров столичного автобуса. Милиция его ищет

Столичная милиция ищет мужчину, который 25 ноября напугал пассажиров в автобусе. По словам очевидцев, у него было оружие, а под курткой — рубашка со специфической нашивкой. В некоторых СМИ появились предположения, что речь идет о сотруднике правоохранительных органов. «Эта информация не соответствует действительности и направлена на дискредитацию органов», — сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

На днях телеканал «Белсат» рассказал со ссылкой на минчанку Ксению Голубович об инциденте в автобусе 54-го маршрута субботним вечером 25 ноября. По ее словам, пьяный мужчина достал оружие, «передернул кобуру, перезарядил, не знаю, направив туда, где люди сидят».

При этом под курткой незнакомца, рассказала она каналу, оказалась «фирма милиции, нашивка, все как положено». Издание отмечало, что на звонок девушки оператор в 102 якобы не поверил и посоветовал «отдыхать».

«Проведенная в ГУВД Мингорисполкома проверка показала, что эта информация не соответствует действительности, направлена исключительно на дискредитацию органов внутренних дел», — заявили в столичной милиции. И назвали все это «фейком».

Позже и сама минчанка упрекнула журналистов в искажении фактов.

Свидетель увидел майку с надписью «полиция»

В милиции уточнили: 25 ноября в 22.46 им действительно поступил похожий звонок. Но не от девушки, а другого пассажира автобуса — парня. Вот что он рассказал (запись публикует ГУВД):

«Молодой человек лет 20−22, в спортивной майке синей, под ней рубашка с надписью „полиция“, доставал пистолет, передергивал затвор, вел себя немножко неадекватно».

«В заявлении не было ни слова о том, что правонарушитель является сотрудником органов внутренних дел либо иных силовых структур. Но оператор службы „102“, приняв информацию и уточнив приметы пассажира, незамедлительно передала ее по милицейским каналам связи для реагирования. Оператор действовала максимально корректно и оперативно, никаких советов „отдыхать“ не было и в помине», — рассказывает начальник подразделения Наталья Кудрявцева.

Выбывшие на место милиционеры не нашли в салоне агрессивного мужчины.

Они еще раз опросили свидетелей. Звонивший в милицию парень объяснил, что за полминуты до своей остановки услышал щелчок: незнакомец достал из-под ремня предмет, похожий на пистолет, и переложил во внутренний карман куртки.

«При этом никому не угрожал и не наставлял ствол на кого-либо, — передает ГУВД слова пассажира. — По словам заявителя, никто особо и не обратил внимания на пассажира, так как никакого волнения в салоне не наблюдалось, никто не просил помощи, не выбегал из автобуса».

— Почему вы подумали, что это именно форменное обмундирование и форменный свитер. Вы когда-нибудь видели? — уточняли милиционеры у девушки. Ее опрос записали на камеру.

— Да, потому что я не видела таких свитеров. Именно похоже как форма чего-то. Знаете, есть такая вязка и форма свитеров, которые носят сотрудники разных ведомств. Ты же не стоишь об этом и размышляешь, где это видел. Просто отпечатывается реакция, — пояснила Ксения Голубович.

— Как вы полагаете, был это сотрудник милиции или просто гражданин, который мог использовать атрибутику каких-то силовых подразделений?

— По факту это мог быть кто угодно. В комментарии я говорила, что остальная одежда была штатская. Естественно, ты видишь надпись (какую именно, девушка не уточнила. — Прим. TUT.BY) — и такая ассоциация.

Незнакомца из автобуса ищут до сих пор. Как сообщает ГУВД, «проводится обширный комплекс мероприятий по установлению личности и задержанию подозрительного мужчины».