Жительница Шкловского района обвинила соседку в краже золота. А потом призналась, что все выдумала

920 рублей штрафа получила жительница деревни Ходулы Шкловского района за придуманное преступление. Женщина заявила о пропаже золотых украшений. В краже она обвинила соседку, пишет газета «Ударный фронт» .



Фото: liberty-salon.ru

На «место происшествия» приехали милиционеры. Женщина — она была нетрезвой — рассказала им, что с соседкой отношения не сложились, вот та, мол, и позарилась на чужое. Пока милиция работала, женщина призналась, что на самом деле никто у нее ничего не похищал. Более того, никаких ювелирных украшений у нее и не было.

Суд Шкловского района признал ее виновной в совершении заведомо ложного доноса и назначил штраф в размере 920 рублей.

Всего с начала года на территории Могилевской области возбуждено 25 уголовных дел за заведомо ложный донос. За это предусмотрена ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.