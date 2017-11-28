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Жительница Шкловского района обвинила соседку в краже золота. А потом призналась, что все выдумала
29.11.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by
920 рублей штрафа получила жительница деревни Ходулы Шкловского района за придуманное преступление. Женщина заявила о пропаже золотых украшений. В краже она обвинила соседку, пишет газета
На «место происшествия» приехали милиционеры. Женщина — она была нетрезвой — рассказала им, что с соседкой отношения не сложились, вот та, мол, и позарилась на чужое. Пока милиция работала, женщина призналась, что на самом деле никто у нее ничего не похищал. Более того, никаких ювелирных украшений у нее и не было.
Суд Шкловского района признал ее виновной в совершении заведомо ложного доноса и назначил штраф в размере 920 рублей.
Всего с начала года на территории Могилевской области возбуждено 25 уголовных дел за заведомо ложный донос. За это предусмотрена ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы.
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За выдуманное преступление женщине придется заплатить штраф 920 рублей.
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