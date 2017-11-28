Особняк Марка Шагала на Манхеттене достался актрисе Николь Кидман

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Австралийский кантри-певец и гитарист Кит Урбан подарил своей жене актрисе Николь Кидман особняк на Манхэттене, который прежде принадлежал Марку Шагалу, пишет "Витебский курьер" . Дом располагается в престижном районе Верхний Ист-Сайд недалеко от Центрального парка. Он был выставлен на продажу меньше недели назад.



© Фото: Modlin Group Особняк Марка Шагала на Манхеттене

Речь идет о шестиэтажном старинном доме из красного кирпича площадью примерно в 1200 квадратных метров. За особняк Урбан заплатил 39 миллионов долларов. По информации газеты, в доме семь спален, восемь ванных и две гардеробные комнаты. Здесь есть сад, патио, несколько балконов и крыша, по которой можно прогуливаться.

Кроме Шагала в этом доме некоторое время жил Майкл Джексон, им также владел футбольный тренер Марк Лазри, у которого Урбан и выкупил здание.

Особняк был спроектирован в 1898 году американским архитектором Александром Уэлчем, в то время его выкупил личный юрист двадцать второго президента США Гровера Клевеленда.