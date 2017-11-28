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Особняк Марка Шагала на Манхеттене достался актрисе Николь Кидман
29.11.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Австралийский кантри-певец и гитарист Кит Урбан подарил своей жене актрисе Николь Кидман особняк на Манхэттене, который прежде принадлежал Марку Шагалу, пишет
Особняк Марка Шагала на Манхеттене
Речь идет о шестиэтажном старинном доме из красного кирпича площадью примерно в 1200 квадратных метров. За особняк Урбан заплатил 39 миллионов долларов. По информации газеты, в доме семь спален, восемь ванных и две гардеробные комнаты. Здесь есть сад, патио, несколько балконов и крыша, по которой можно прогуливаться.
Кроме Шагала в этом доме некоторое время жил Майкл Джексон, им также владел футбольный тренер Марк Лазри, у которого Урбан и выкупил здание.
Особняк был спроектирован в 1898 году американским архитектором Александром Уэлчем, в то время его выкупил личный юрист двадцать второго президента США Гровера Клевеленда.
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Статусную недвижимость, в которой проживали Марк Шагал и Майкл Джексон, подарил актрисе ее супруг гитарист Кит Урбан.
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