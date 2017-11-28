ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Особняк Марка Шагала на Манхеттене достался актрисе Николь Кидман

29.11.2017 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Австралийский кантри-певец и гитарист Кит Урбан подарил своей жене актрисе Николь Кидман особняк на Манхэттене, который прежде принадлежал Марку Шагалу, пишет "Витебский курьер". Дом располагается в престижном районе Верхний Ист-Сайд недалеко от Центрального парка. Он был выставлен на продажу меньше недели назад.

Особняк Марка Шагала на Манхеттене достался актрисе Николь Кидман
© Фото: Modlin Group
Особняк Марка Шагала на Манхеттене

Речь идет о шестиэтажном старинном доме из красного кирпича площадью примерно в 1200 квадратных метров. За особняк Урбан заплатил 39 миллионов долларов. По информации газеты, в доме семь спален, восемь ванных и две гардеробные комнаты. Здесь есть сад, патио, несколько балконов и крыша, по которой можно прогуливаться.

Кроме Шагала в этом доме некоторое время жил Майкл Джексон, им также владел футбольный тренер Марк Лазри, у которого Урбан и выкупил здание.

Особняк был спроектирован в 1898 году американским архитектором Александром Уэлчем, в то время его выкупил личный юрист двадцать второго президента США Гровера Клевеленда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Статусную недвижимость, в которой проживали Марк Шагал и Майкл Джексон, подарил актрисе ее супруг гитарист Кит Урбан.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пьяный мужчина с оружием напугал пассажиров столичного автобуса. Милиция его ищет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика