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Пинчанин, который выиграл суд против милиции, компенсацию пока не получил: прокуратура против

29.11.2017 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Пинска Андрей Вабищевич, который доказал, что не участвовал в акции нетунеядцев и смог отсудить компенсацию своих расходов на адвоката, пока денег не получил — прокуратура решила опротестовать решение суда. Об этом сообщил TUT.BY сам пинчанин.


Фото: Медиа-Полесье

Напомним, Андрея Вабищевича милиционеры остановили 26 марта недалеко от площади Ленина, где собрались участники акции нетунеядцев. Мужчина шел в магазин керамической плитки, но правоохранители предположили, что он принимал участие в несанционированном мероприятии. В итоге на Андрея Вабищевича составили протокол и направили дело в суд.

Во время заседания пинчанин смог доказать, что не принимал участия в несанкционированном мероприятии. Судья стал на сторону Андрея Вабищевича и принял решение закрыть дело за отсутствием состава административного правонарушения, сообщало «Медиа-Полесье».

26 сентября Андрей подал гражданский иск о возмещении средств, затраченных на адвоката.

Суд нашел требования Андрея Вабищевича по существу обоснованными и подлежащими удовлетворению и решил взыскать с казны Республики Беларусь в пользу Андрея Вабищевича 360 рублей возмещения затрат на получение юридической помощи на ведение административного процесса, а также 18 рублей возмещения судебных расходов по оплате госпошлины.

О том, что данное решение было опротестовано, пинчанин узнал 11 ноября. В письме, которое он получил из суда, было указано, что межрайонная прокуратура вынесла кассационный протест, в котором просит отменить предыдущее судебное решение и отправить дело на новое рассмотрение. Свое решение ведомство мотивировало тем, что в материалах гражданского дела не имеется какого-либо акта государственного органа, подтверждающего незаконность действий сотрудников органов внутренних дел при составлении в отношении Андрея Вабищевича протокола.

С такой позицией прокуратуры мужчина не согласился и направил в суд свое возражение на протест.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

 
 
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