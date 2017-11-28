Грунт у Старого замка укрепляют бетонными сваями

На территории Старого замка продолжается реконструкция . Во двор привезли металлические сваи. Они станут опорой для будущих новых строений. От входа в замок на расстоянии около полутора метров друг от друга они углубятся в землю вдоль всей крепостной стены вплоть до средней башни. Также рабочие укрепят грунт по периметру будущей мерной избы, сообщает «Гродненская правда».





Технология такова: сначала бурится скважина, в которую опускается металлическая труба, в нее погружается цилиндрический каркас арматуры, и уже после вся конструкция заливается бетоном.

Сейчас готовы несколько скважин глубиной порядка 14 метров около помещений входной группы. Всего же под мерной избой установят 32 сваи. Еще десятки в будущем появятся возле средней башни, глубина некоторых здесь достигнет отметки в 23 метра. Сверху будет платформа, на которой будут возводиться замковые строения. Одновременно сваи будут поддерживать и крепостные стены. Ранее с возвышающейся возле крепостной стены средней башни сняли слой бетона с кирпичами, уложенный здесь в советское время для консервации старых элементов. Под ним открылась аутентичная стена башни предположительно времен Витовта. Ее сохранят во время возведения новых строений.





— Ту часть, что была надстроена в 80-е годы прошлого века, сейчас разбирают, чтобы в дальнейшем и на этот участок смогла зайти буровая техника, — рассказал директор историко-археологического музея Юрий Китурко. — Сохранившаяся часть аутентичной стены не будет повреждена. Чтобы отличить ее от результата строительства более чем тридцатилетней давности, не нужно даже присматриваться — красный кирпич и желтоватый известняк, судя по всему ровесники времен Витовта, резко контрастируют с серой массой из бетона и валунов.

Значительная часть внутреннего двора Старого замка сегодня накрыта бетонной подушкой — здесь уложили специальные плиты, по которым перемещается тяжеловесная техника.

— Культурный слой возле средней башни еще полностью не исследован, — рассказал Юрий Китурко. — Такие подушки защитят его от деформации и, если в будущем сюда придут археологи, будем уверены, что в свое время никак не помешали результатам изучения данной территории.





Сейчас археологи исследуют территорию вдоль крепостной стены, но уже с обратной стороны — той, что граничит со склоном над Неманом. Им предстоит дойти до нижней границы фундамента стены. Здесь уже работали польские археологи в 30-е годы прошлого века. Культурный слой, к сожалению, не сохранился.

Затем команда под руководством заведующей отделом археологии историко-археологического музея Натальи Кизюкевич вновь вернется на территорию внутреннего двора Старого замка и продолжат работу на месте, где будут мерная изба и каменица.

На подходе к замку тем временем завершается установка деревянного настила временного предназначен для строительной техники.