ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продюсер Макс Фадеев оказался среди застрявших на Бали туристов

29.11.2017 13:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Известный российский продюсер и композитор Макс Фадеев оказался в числе туристов, находящихся на Бали.

Продюсер Макс Фадеев оказался среди застрявших на Бали туристов
© REUTERS/ ANTARA FOTO
Закрытый из-за вулкана аэропорт на Бали возобновил работу

Ежедневно он публикует отчеты о ситуации на острове у себя на странице в Instagram. Фадеев сообщил, на острове сейчас находятся около 300 россиян, которые не могут вернуться домой.

"Осталось, вроде говорят, 300 человек русских на острове. Жуткая паника. Самолеты не летают, все закрыто. Перебраться на другой остров возможно паромом и то это практически невозможно, потому что люди уезжают сотнями", – сообщил он.

Во вторник продюсер рассказал, что вулкан активизировался еще сильнее. Пошли селевые потоки, которые он сравнил с "реками бетона". После этого Фадеев перебрался в другую часть острова, подальше от вулкана.

Он призвал не верить людям, которые пишут в интернете, что на острове "ничего не происходит", продемонстрировав пустынный пляж известного местного отеля.

Композитор призвал всех "молится за Бали". "Мы надеемся, что все будет хорошо", – признался он.

В среду стало известно, что международный аэропорт на Бали возобновил работу. На прошлой неделе дважды произошло извержение вулкана Агунг. На острове был введен красный уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный продюсер сообщил, что на острове продолжают находиться, по предварительным данным, около 300 туристов из России, и призвал всех "молиться за них".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пинчанин, который выиграл суд против милиции, компенсацию пока не получил: прокуратура против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика