Продюсер Макс Фадеев оказался среди застрявших на Бали туристов

МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Известный российский продюсер и композитор Макс Фадеев оказался в числе туристов, находящихся на Бали.



© REUTERS/ ANTARA FOTO Закрытый из-за вулкана аэропорт на Бали возобновил работу

Ежедневно он публикует отчеты о ситуации на острове у себя на странице в Instagram. Фадеев сообщил, на острове сейчас находятся около 300 россиян, которые не могут вернуться домой.

"Осталось, вроде говорят, 300 человек русских на острове. Жуткая паника. Самолеты не летают, все закрыто. Перебраться на другой остров возможно паромом и то это практически невозможно, потому что люди уезжают сотнями", – сообщил он.

Во вторник продюсер рассказал, что вулкан активизировался еще сильнее. Пошли селевые потоки, которые он сравнил с "реками бетона". После этого Фадеев перебрался в другую часть острова, подальше от вулкана.

Смешно читать комментарии, суть которых : «У нас тут на Бали все спокойно». Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Ноя 28 2017 в 1:34 PST

Он призвал не верить людям, которые пишут в интернете, что на острове "ничего не происходит", продемонстрировав пустынный пляж известного местного отеля.

Композитор призвал всех "молится за Бали". "Мы надеемся, что все будет хорошо", – признался он.

В среду стало известно, что международный аэропорт на Бали возобновил работу. На прошлой неделе дважды произошло извержение вулкана Агунг. На острове был введен красный уровень опасности.