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Студенты скорбят в связи со смертью замдекана геофака БГУ

29.11.2017 14:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 ноя – Sputnik. Заместитель декана географического факультета Белорусского государственного университета Сергей Прокопович скончался в возрасте 29 лет на своем рабочем месте, сообщается на сайте факультета.

Прокопович упер 23 ноября, однако широкой общественности и многим его бывшим студентам это стало известно почти неделю спустя.

Заместитель декана геофака по учебной и воспитательной работе скончался в возрасте 29 лет на своем рабочем месте. Причины смерти Прокоповича устанавливаются экспертами, однако предварительно звучала версия о проблемах с сосудами.

Смерть преподавателя активно обсуждают студенты: многие студенты и коллеги Прокоповича откликнулись на предложение помочь семье ученого материально. Студенты оставляют в социальных сетях положительные отзывы о скончавшемся.

"Сергей Николаевич навсегда останется в памяти близких как любящий муж и заботливый сын, коллеги запомнят его как ответственного, надежного человека, друзья будут помнить его как верного товарища", – говорится в сообщении на сайте геофака БГУ.

На сайте факультета в разделе "деканат" Прокопович до сих пор указан как заместитель декана. Пока не известно, утвержден ли уже кто-нибудь на освободившуюся должность.

Несмотря на молодость Прокопович вел активную общественную и научную деятельность. Он являлся почетным донором, а в текущем году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Картографическая генерализация почвенного покрова с использованием ГИС-технологий (на примере крупномасштабных почвенных карт)", которую он писал под руководством декана геофака, профессора Николая Клебановича.

Sputnik выражает соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Сергея Прокоповича.

 
Теги: Минск
 
 
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Семье молодого замдекана собирают средства – многие студенты и коллеги Прокоповича откликнулись на призыв.

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